Психолог рассказала, как избежать осенней хандры

https://static.news.ru/photo/2015b7e8-f764-11ea-94e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Психолог Елена Ковалёва рассказала, как можно справиться с плохим настроением в пасмурную погоду и избежать депрессии. Прежде всего она посоветовала принять это как должное, не отмахиваться, а попытаться помочь самому себе.

Нужно быть внимательным к себе и обращать внимание на такие факторы, как сонливость, раздражительность, перепады настроения. Самое важное, что может сделать человек для профилактики и борьбы с такими состояниями, — позаботиться о себе, — рассказала «ПолитЭксперту» Ковалёва.

Психолог посоветовала высыпаться, правильно питаться и регламентировать рабочее время. Из-за уменьшения светового дня начинает ощущаться нехватка витамина D, чтобы его восполнить, можно не только пить витамины, но и записаться в солярий. Также психолог сделала акцент на «хюгге» — понятии, которое в Скандинавских странах означает уют и благополучие.

Нужно создавать комфорт дома, чтобы было тепло, приятно. Вкусная еда, горячие и ароматные чаи, просмотры любимых фильмов — всё это улучшит настроение, — уверена Ковалёва.

Также она подчеркнула, что люди, имеющие хобби, меньше подвержены осенней депрессии. Кроме того, она посоветовала устраивать себе периодически «день лодыря», когда можно будет только отдыхать, наслаждаться спокойствием и при этом не винить себя за это. Было бы неплохо организовывать себе и день-два без гаджетов.

По словам Ковалёвой, не следует забывать и про физическую активность. Если не получается посещать спортзалы и фитнес-центры, можно просто ходить пешком, причём в любую погоду. Специалист также порекомендовала перед сном благодарить прошедший день, найти в нём как минимум три приятные вещи, чтобы почувствовать себя более успешными и счастливыми.

Если же все эти рекомендации не помогают, стоит обратиться к психотерапевту.

Хочется, чтобы никто не звонил, не спрашивал, не трогал. Хочется лежать и смотреть в стену из-за того, что вам уже всё равно — это признак того, что организм устал, что он на нуле и лучше его медикаментозно поддержать, — подчеркнула Ковалёва.

Как писал NEWS.ru, жизнь в условиях самоизоляции и дистанционного обучения негативно отразилась на психическом состоянии большинства российских школьников. Врач-психиатр высшей категории Александр Федорович считает, что в данной ситуации речь идёт не о депрессии, а о стрессе. По его словам, борьба за выход из этого состояния у детей и взрослых может занять от недели до месяца. По словам врача, бороться со стрессом нужно «за себя, а не с собой». В первую очередь нужно сбалансировать питание, наладить режим дня, чередование режимов сна и бодрствования, а также поддерживать социальные контакты, взаимодействовать с друзьями и родственниками. В обязательном порядке нужно найти какие-то увлечения, желательно ресурсные, а также уделять больше внимания физическим упражнениям.