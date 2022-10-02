Психолог рассказала, как помочь детям мобилизованных пережить разлуку Психолог Наумова посоветовала ограничить информацию детям мобилизованных отцов

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Ребенок мобилизованного мужчины в отсутствии отца должен помнить, что папа помнит о нем и любит его, рассказала в разговоре с NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По возможности родственникам стоит беседовать с ребенком или вместе посылать письма для сохранения связи, а также фильтровать поступающую ему информацию, отметила она. При этом Наумова подчеркнула, что оставшиеся на «гражданке» члены семьи лучше остальных знают, как выстраивать общение, поскольку все дети индивидуальны.

Разлука с отцом для ребенка всегда травматична, поэтому родным очень важно тепло вспоминать о папе, выражать свою гордость и поддержку. Возраст «нормативного страха смерти» наступает в семь лет. Если ребенок уже достиг такого возраста, нужно действовать очень осторожно. Ни в коем случае нельзя его пугать. Информацию следует давать ограниченно, не в полном объеме. Ребенок должен жить спокойно, учиться и развиваться. Важно дать столько сведений, сколько он готов принять, — подчеркнула Наумова.

Она отметила, что все события стоит преподносить по возможности в радужных тонах, не вызывая в ребенке повышенную тревогу. Специалист указала, что в отношении правдивости и полноты информации каждый раз нужно отталкиваться от индивидуальных особенностей сына или дочки: одним можно сказать всю правду о том, где находится папа, и это даже может пойти на пользу.

Другому ребенку лучше просто сказать, что папа уехал куда-то по работе. При этом мы не совсем обманем его, но и не вызовем повышенную тревогу. Каждый раз специалисты смотрят отдельно. Как уже говорилось, дети семи лет очень боятся смерти. И в этом возрасте им лучше «не играть со смертью», то есть стоит обойтись без историй про гибель и прочие риски. Ребенка, пока все живы и ничего не случилось, не стоит пугать своими взрослыми тревогами, — резюмировала детский психолог.

Ранее психолог Марина Гладышева в разговоре с NEWS.ru рассказала, что родственникам мобилизованных россиян, оказавшимся в тяжелом психологическом состоянии, необходимо как можно скорее начинать работать над этим, чтобы избежать ухудшения. Она отметила, что оптимальным вариантом будет обратиться к специалисту, однако есть и довольно действенные индивидуальные практики, например глубинная система развития.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что призыву подлежат россияне с опытом службы в армии и военной специальностью. Власти намерены мобилизовать 300 тысяч человек.