Вспышки агрессии: специалисты рассказали, как COVID-19 влияет на психику

В Челябинске больной COVID-19 пытался покончить с собой в детской библиотеке. Мужчина зашёл в помещение, попросил у сотрудников воды, а после попытался свести счёты с жизнью. Библиотекари вызвали полицию и скорую помощь. Как позже стало известно, накануне врачи во время обследования выявили у мужчины 20% поражение лёгких коронавирусом, это и спровоцировало такую острую психологическую реакцию. SARS-CoV-2 влияет не только на дыхательную систему, но и психику человека. У некоторых больных происходит обострение душевных расстройств, утверждают эксперты. NEWS.ru узнал у медиков, почему вирус влияет на психику и к чему это может привести.

Неврологические расстройства в том или ином виде наблюдаются у 20% людей, которые переболели COVID-19. Такие цифры озвучил в беседе с NEWS.ru вакцинолог, инфекционист Евгений Тимаков. Чаще всего людей преследуют страхи, фобии, навязчивые идеи, вспышки агрессии. Также многих беспокоят головные боли, нарушения сна.

Врачам уже известно, что коронавирусная инфекция влияет не только на лёгкие. Через клеточные рецепторы она проникает внутрь клеток всех органов, поражает и разрушает. Например, такой известный симптом, как нечувствительность к запахам, появляется из-за воздействия вируса на обонятельные луковицы, сообщил врач. Также COVID-19 негативно влияет на кишечник, сердечно-сосудистую и нервную систему. От последней как раз зависит текущее состояние психики.

Есть данные, что COVID-19 вызывает кислородное голодание, из-за чего происходит нарушение микроциркуляции крови в нервной системе. Также доказано, что вирус нарушает передачу нервных импульсов. Работа нервной системы нарушается. Евгений Тимаков врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр

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Всё это становится причиной обострения хронических психических заболеваний, сообщил доктор. Вирус ослабляет нервную систему, и человек становится сверхчувствительным к разным раздражителям.

Профилактические меры против распространения COVID-19 также влияют на психику людей. Они чаще, чем сама инфекция, становятся причинами рецидива душевных болезней в период пандемии, рассказал NEWS.ru психиатр, нарколог, главный врач медицинского центра Алексей Казанцев. Так во время первой волны коронавируса значительно вырос поток пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). У таких больных возникают навязчивые мысли, которые провоцируют повторяющиеся действия. Например, они настолько боятся заразиться коронавирусом, что моют руки по 100 раз в день или постоянно обеззараживают их антисептиком. Такие мысли у них появляются под влиянием СМИ и пропаганды гигиены.

Долгая изоляция и постельный режим больных COVID-19 также могут спровоцировать рецидивы некоторых видов шизофрении и тревожных расстройств, добавил доктор Кузнецов. Дефицит двигательной активности вреден не только для физического, но и психического здоровья. К тому же такие пациенты часто ощущают себя изгоями в обществе, все избегают общения с ними из-за боязни заразиться.

В начале ноября в журнале The Lancet Psychiatry было опубликовано исследование учёных из Оксфордского университета. Эксперты проанализировали данные 69 миллионов человек, 62,3 из которых имели диагноз COVID-19. Они решили выяснить два ключевых момента: повышает ли коронавирус риск заболеть психическими недугами и подвергаются ли душевнобольные повышенному риску заболеть коронавирусом.

У каждого пятого переболевшего через 14–90 дней после недуга были впервые диагностированы психические расстройства, показало исследование. Чаще других риску заболеть душевным недугом подвергались пациенты, которые проходили госпитализацию. Они болели COVID-19 в средней или тяжёлой форме. Также американские учёные выяснили, что у 1,6% людей старше 65 лет после перенесённого коронавируса стремительно начала развиваться старческая деменция. Причины этого пока выясняются.

Эксперты выявили и другую закономерность. Наличие психиатрического расстройства за год до заражения COVID-19 повышало риск заболеть им на 65%. Чаще всего (в 95% случаев) болезнь поражала пациентов с психопатическими расстройствами — шизофренией, бредовыми расстройствами, алкогольными психозами. Также учёные выявили, что переболевшие COVID-19 чаще других страдают от бессонницы. Она является последствием заболевания.