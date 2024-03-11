Психиатр успокоил трясущих ногой людей Психиатр Тетюшкин: желание трясти ногой не является симптомом расстройства

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Желание трясти ногой, сидя за столом, не является симптомом какого-либо ментального расстройства, заявил в беседе с «Говорит Москва» психиатр Михаил Тетюшкин. По его словам, такое поведение может быть связано с попыткой снизить тревожность, но вреда от него для организма нет.

То, что люди трясут ногой, в общем и целом ни о чем не говорит. Само по себе это не является ни симптомом, ни синдромом, ни заболеванием. <...> Ну, конечно, такое может наблюдаться при повышенной тревожности, при каком-то беспокойстве, при возбуждении, раздражении, но совершенно не обязательно, — сказал врач.

Он добавил, что подобная привычка, напротив, может быть полезной для здоровья, поскольку при долгом сидении нарушается кровоснабжение как нижних конечностей, так и в малом тазу. В данном случае такое нецеленаправленное движение позволяет разгонять кровь по сосудам.

Ранее РАНХиГС опубликовала исследование, согласно которому порядка 60% граждан России испытывают чувство тревоги. На сильное беспокойство жалуются 13,2% россиян. Лишь 40% не испытывают каких-либо проблем с внутренними переживаниями.