Психиатр рассказала, как убедить пенсионера лечиться от деменции

Чтобы убедить пожилого родственника в необходимости лечиться от деменции, нужно в доверительном тоне объяснить пенсионеру, что за ним будут ухаживать и заботиться, заверила психиатр Надежда Панова. Она также порекомендовала вовлечь в процесс опеки над пациентом других родственников и близких, пишет «РИАМО».

Нужно постараться объяснить, что вы будете всячески поддерживать родного человека, возьмёте на себя обязанности по покупке лекарств, записи к врачу, организации поездок в специализированную больницу. Подключите к этому других родственников и близких. Важно обеспечить пожилому человеку полный уход, постоянно его поддерживать, решать все возникающие бытовые вопросы — так больному будет проще согласиться на лечение, — подчеркнула Панова.

При этом она уточнила, что пенсионеру может понадобиться принудительная госпитализация к психиатру, если он не способен о себе позаботиться или если представляет угрозу для окружающих. Панова подчеркнула, что в таком случае на пожилого родственника не станут надевать смирительную рубашку. Она заверила: такая госпитализация продлится некоторое время, после чего пожилого пациента вернут домой на амбулаторное лечение.

Ранее врач дома-пансионата РАН Мария Медведева заявила, что для определения деменции неврологи проводят специальные тесты. При этом она отметила, что, если процесс начался, то затормозить его можно с помощью лекарственных средств, но вылечить недуг невозможно.