Психиатр рассказал, сколько участников спецоперации будут страдать ПТСР Психиатр Шуров: около пяти процентов ветеранов СВО могут заболеть ПТСР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Всего около пяти процентов ветеранов СВО в будущем могут страдать от посттравматического стрессового расстройства, заявил NEWS.ru врач-психиатр Василий Шуров. Однако не исключено, что эти люди после окончания боевых действий и возвращения на гражданку приобретут другие серьезные проблемы с психикой, уточнил врач.

Знаете, ПТСР очень хорошо диагностируют в Америке, там ветеранам с таким диагнозом платят. Там, где на этом зарабатывают и врачи, и пациенты, ПТСР находят практически у 20 процентов населения, а там, где нет, — в среднем у 5 процентов. Но вообще, когда все в армии сделано по уму, то есть существует боевое слаживание, ротация, солдат вовремя комиссуют, то, как правило, не больше чем у 5 процентов солдат может быть потом ПТСР, — объяснил Василий Шуров.

Однако врач добавил, что, помимо ПТСР, у мобилизованных могут возникнуть и другие психические расстройства. По его словам, причиной этому может стать отсутствие ротации солдат и офицеров на фронте в течение почти целого года. Это большая нагрузка на психику, уточнил Василий Шуров.

Ранее профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова Алексей Меринов сообщил, что ветераны боевых действий с ПТСР могут быть агрессивны, но такое поведение у них проявляется редко. Обычно от этого могут страдать близкие люди, уточнил эксперт.