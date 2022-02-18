Психиатр опроверг связь между спросом на антидепрессанты и пандемией

Спрос на антидепрессанты в России возник не месяц назад, а растёт на протяжении последних нескольких лет. Связывать это с пандемией коронавируса и постковидным синдромом безосновательно. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил психиатр Александр Федорович.

Связывать это с постковидным синдромом нет никаких оснований совершенно. То, что у нас пандемия, не означает, что все мы должны умереть. Тем более что большинство специалистов ставят под вопрос эту ситуацию, и это логично, — отметил специалист.

Он также указал на то, что нарушения настроения и сна не являются специфическими симптомами. Их можно связать с чем угодно, поэтому только на их основании диагноз не ставят.

Психиатр также пояснил, что существует несколько аспектов роста спроса на антидепрессанты. Во-первых, ими часто лечат стресс, что само по себе логично.

Во-вторых, сегодня имеет место гипердиагностика. Диагноз «депрессия» стали ставить все врачи подряд — кардиологи, гастроэнтерологи, гинекологи. И они назначают своим пациентам психотропные препараты.

Кроме того, часть лекарств периодически исчезает из продажи, поэтому люди покупают впрок. Аптека же не имеет никакого отношения к медицине. Будучи торговой сетью, она использует любые внешние факторы для повышения продаж. Каждый раз, когда препарат исчезает из продажи, а потом появляется, на него меняется ценник, — добавил психиатр.

Ранее «Известия» писали, что в России с 10 января по 6 февраля вырос спрос на 43% и 35% на антидепрессанты и нейролептики соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным издания, медики объясняют это постковидным синдромом и общей тревожностью, связанной с пандемией.