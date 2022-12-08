Психиатр объяснила родителям, как разоблачить школьника-симулянта Психиатр Николаева: школьника-симулянта можно разоблачить, «как бы случайно» попросив показать тетради

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Родители легко разоблачат школьника-симулянта, если начнут задавать «каверзные» вопросы про домашнее задание, попросят показать тетради «как бы просто посмотреть» или поинтересуются темами, пройденными на последних уроках, обычно ребенок начинает запинаться и путаться в «показаниях», рассказала NEWS.ru психиатр Елена Николаева. По ее словам, пропускающий занятия ученик часто уходит от вопросов про домашнее задание, в такие моменты старается не смотреть в глаза и зачастую просто краснеет.

Грубо говоря, дети, хоть в первом, хоть в 11 классе, еще не так хорошо врут, либо вообще не умеют. Нет того жизненного опыта. А если что-то удается утаить, то просто везет. Если родители подозревают, что ребенок симуляет школу, то пусть устроят ему скрытый допрос, не явно, а с наводящими вопросами — попросят как бы просто посмотреть тетради, рассказать о пройденных новых темах. Дитё начнет запинаться, путаться в показаниях, начнет избегать смотреть в глаза или просто покраснеет. Прилежному школьнику скрывать нечего, и он всегда в теме, — подчеркнула Николаева.

Эксперт подчеркнула, что родители также могут пойти простым путем и позвонить в школу и узнать, посещает ли занятия их ребенок.

Ранее детский психолог Светлана Котова заявила NEWS.ru, что родителям не нужно делать уроки вместе с ребенком, даже с первоклассником. Ему стоит помогать только тогда, когда это действительно требуется. Как отметила специалист, если мама или папа будут постоянно помогать детям с домашним заданием, в них никогда не сформируется самостоятельность.