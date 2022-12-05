Психиатр объяснила, как пережить измену Психиатр Николаева: измену нельзя переживать в одиночестве, иногда это смертельно опасно

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Измену супруга или партнера ни в коем случае нельзя переживать в одиночестве, порой это смертельно опасно, рассказала NEWS.ru психиатр Елена Николаева. Эксперт подчеркнула, что в подобном состоянии «организм сходит с ума» из-за гормонов и поведение человек крайне сложно предсказать и контролировать. Медик отметила, что за «жертвой» лучше присматривать, стараться чаще встречаться с ней и попытаться отвлечь.

На фоне измены наш организм часто буквально сходит с ума из-за гормонов. То, что мы называем ревностью — это наше животное начало — кто-то посягнул на чужое — на самку, на самца, мозг не понимает, что происходит, получает такой заряд адреналина, окситоцина, что контролировать себя крайне сложно. Таких людей нельзя оставлять одних — навещайте их, пытайтесь отвлечь от «трагедии», иначе они могут что-то с собой сделать, вы понимаете, что, или с окружающими, — заявила Николаева.

Собеседница добавила, что речь идет именно о доказанном факте измены — женщина или мужчина застали вторую половину с другим или опознали на видео, заметили на улице в чужих объятиях и так далее.

Ранее психотерапевт Мариам Красикова рассказала, что справиться с повышенной тревожностью без медикаментов и врачей можно с помощью специальных техник. По ее словам, для борьбы с тревогой можно расписывать пошаговую последовательность действий, которые в данный момент можно совершить. Также для успокоения врач рекомендует закрыть глаза и медленно «просматривать» мысли в голове, стараясь о них не задумываться и просто пролистывая их.