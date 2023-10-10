Психиатр объяснил, как коронавирус повлиял на психику россиян Психиатр Шуров заявил, что пандемия увеличила количество психических расстройств

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После пандемии коронавируса в России увеличилось количество людей с психическими расстройствами, рассказал врач-психиатр Василий Шуров NEWS.ru. По его словам, они возникали не только из-за переживаний и страхов людей по поводу новой болезни, но и становились прямыми последствиями COVID-19.

Мы знаем, что есть этот «ковидный хвост»: у многих людей после болезни бывает тяжелейшая депрессия, астения, они даже за год не могут набраться сил, вернуться к своим обычным делам. У многих так и не восстановились обоняние, вкус. Некоторых пациентов преследуют чудовищные головные боли, которые ничем не купируются. Бывает и такое, что человек тихие звуки слышит как громкие, а громкие — как тихие. Нарушилась работа слухового анализатора. Тут один шаг до сумасшествия, — говорит Василий Шуров.

Он уточнил, что коронавирус поражает мозг и разрушает нервную систему. Среди ключевых симптомов, возникающих после болезни, Василий Шуров выделил депрессию, полное отсутствие сил независимо от количества отдыха, невозможность вернуться к рабочим функциям, болевые синдромы, нарушение работы рецепторов.

Из-за пандемии коронавируса пострадали и люди с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) и тревожными расстройствами, отметил Василий Шуров.

Во время пандемии начали рассказывать, что все неправильно мыли руки, надо делать это дольше и чаще. Представьте в этой ситуации людей с ОКР, которые и так руки моют по 100 раз в день, а теперь им сказали, что все неправильно. У меня все такие пациенты ушли в обострение. Зачем нагнетали? «Бесстрашные» так ничего и не соблюдали, а «тревожники» вышли в декомпенсацию. Очень большие усилия потребовались, чтобы их собрать в кучу, — добавил врач.

Ранее врач-психиатр, доктор медицинских наук Жанна Гарданова рассказала, как распознать депрессию. По ее словам, одним из основных признаков этого заболевания является постоянное чувство грусти и подавленности без конкретной на то причины. Кроме того, к симптомам депрессии относятся апатия, потеря интереса к хобби, отстранение от близких и друзей, уточнила Жанна Гарданова.