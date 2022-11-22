Психиатр назвала признаки эмоционального выгорания на работе Психиатр Николаева: признаками выгорания на работе являются отсутствие мотивации и агрессивность

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Основными признаками эмоционального выгорания на работе являются потеря мотивации и агрессия в ответ на замечания коллег, дружеские советы и даже на похвалу, заявила NEWS.ru психиатр Елена Николаева. По мнению эксперта, для предотвращения или выхода из такого состояния необходимо понять, что именно «высасывает» силы в офисе или на производстве.

Сначала разберитесь с личностным конфликтом, устраните его. Его причина чаще всего кроется внутри вас — это укоренившиеся убеждения, засевшие внутри стереотипы, модели поведения. Постарайтесь осознать, что заставляет вас выгорать на работе, самостоятельно, без помощи психиатра и оспорить собственные убеждения, — добавила Николаева.

Она подчеркнула, что необходимо следить за внутренними переживаниями во время разговора, дискуссии или спора с коллегами, отметить, какие при этом эмоции «накрывают» — из-за самой ситуации или по отношению к конкретному человеку или людям.

Сначала очень трудно следовать вновь выработанным установкам. Но через некоторое время вы поймете, что ничего смертельного не произошло, — заявила Николаева.

Психиатр также посоветовала предупреждать эмоциональное выгорание с помощью хобби, интенсивных занятий спортом и четким соблюдением распорядка дня.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что детские страхи и фобии приводят к волнениям и негативным эмоциям, в результате ухудшается состояние нервной системы и подрывается психическое здоровье. По ее словам, страхи ограничивают ребенка и мешают ему развиваться. В этом случае важна роль родителей, они должны поговорить с ребенком и выяснить причину возникновения того или иного страха. Однако если ситуация заходит слишком далеко, потребуется помощь психиатра, который назначает медикаментозное лечение, далее продолжается совместная работа врача и психолога.