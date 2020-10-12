Холод не враг: врачи предупредили о вреде чрезмерного утепления

В ближайшие две недели синоптики прогнозируют минусовые температуры почти во всех регионах России. Жители постсоветского пространства, приезжая в Европу, удивляются несерьёзному отношению местных к холоду. Когда на улице уверенный минус, можно встретить детей без шапок и в лёгких куртках. Взрослые тоже часто игнорируют тёплые вещи. В России же принято обстоятельно утепляться, даже когда на улице плюс пять градусов. Опрошенные NEWS.ru эксперты сообщили, что излишняя боязнь холода, свойственная нашим соотечественникам, приводит к ослаблению иммунитета и череде болезней.

Заклеенные форточки в квартирах, одежда не по погоде, шерстяные носки в тёплой квартире — всё это активно практикуют жители России и тем самым «расслабляют» свой иммунитет, сообщила в беседе с NEWS.ru руководитель Центра формирования здорового образа жизни, врач общей практики Ирина Добрецова. Чрезмерное утепление приводит к излишней реакции организма на различные холодовые раздражители.

Закаливание для иммунной системы человека играет принципиальную роль, это один из способов тренировки иммунитета к невосприимчивости к различным респираторным вирусам. Чтобы поддерживать иммунитет, одеваться нужно по погоде, проветривать помещение даже в мороз, воздействовать на организм холодом. Начните с малого, например, мыть руки по локоть ледяной водой. Погружение в прорубь — это уже следующий этап закаливания для более подготовленного организма. Ирина Добрецова руководитель Центра формирования здорового образа жизни, врач общей практики руководитель Центра формирования здорового образа жизни, врач общей практики

Пристальное внимание на закаливание нужно обратить родителям маленьких детей. В России принято чрезмерно их «кутать», отмечает Добрецова. Это также приводит к тому, что иммунитет малыша в будущем будет ослабленным. Детей не нужно одевать теплее, чем взрослых. У них хорошая терморегуляция, к тому же они чрезвычайно подвижны, добавила врач.

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Человек устроен таким образом, что он легко адаптируется к перепадам температур. В норме, даже если он сильно замёрз, но потом согрелся, простуды не будет. Патологические процессы активируются в организме только при длительном воздействии холода, когда возникает обморожение конечностей и общее сильное переохлаждение. Чтобы столкнуться с этим, нужно час гулять на морозе в лёгкой майке.

Люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата часто связывают причину их обострения именно с воздействием холода. Жалобы на то, что «защемило, продуло спину», можно услышать довольно часто.

На самом деле холодный воздух не оказывает негативное влияние на кости и мышцы. Механизм другой: из-за стресса, которому подвергся организм, начинается воспаление, сообщила в беседе с NEWS.ru аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Если всё нормально, и нет травмы или воспаления, то никакого воздействия холод на опорно-двигательный аппарат не окажет. И наоборот, когда в позвоночнике или суставах есть патологический процесс, низкие температуры могут спровоцировать воспаление. Марина Аплетаева аллерголог-иммунолог аллерголог-иммунолог

Врач отметила, что при ряде состояний, напротив, перегревание может быть опаснее холода. Например, при защемлении нельзя прикладывать грелку к больному месту, это только усиливает отёк.

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Есть люди, которые особенно чувствительны к холоду, они сильно мёрзнут даже в умеренно тёплую погоду. По словам Добрецовой, это может быть связано с различными патологиями в организме, например с анемией или вегето-сосудистой дистонией. Также излишняя восприимчивость к низким температурам, возможно, обуславливается неправильным питанием.

Чтобы не мёрзнуть в течение дня, нужно правильно завтракать. В холодное время года необходимо увеличить количество белка и сложных углеводов. А также специй и тёплой пищи. Пряный суп — подходящая трапеза перед выходом на мороз, — сказала Ирина Добрецова.

Воздействием холода, напротив, можно лечить множество заболеваний. На нём базируется метод криотерапии. С помощью кратковременного влияния на организм низкой температуры — до минус 195 градусов — стимулируется обмен веществ, работа иммунной и эндокринной систем. С помощью криокамеры можно запустить процесс омоложения кожи и серьёзно улучшить здоровье. Главный плюс криотерапии состоит в том, что организм восстанавливается самостоятельно.