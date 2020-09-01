Профессор: COVID-19 активирует патологические процессы в организме

Чему нас научил коронавирус, почему COVID-19 становится катализатором обострения болезней и необходимо ли уже переболевшим вирусом людям проходить реабилитацию — об этом и многом другом в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимова Аркадий Вёрткин.

— Первая волна пандемии осталась позади. Какие выводы мы должны сделать? Чему нас научил коронавирус?

— Один из главных уроков заключается в том, что нам нужно улучшать поликлиническую помощь. Врачи первого звена должны быть более настороженны и внимательны к пациентам. Мы должны улучшать выявляемость распространённых заболеваний на ранних стадиях. Я имею в виду заболевания сердечно-сосудистой системы, хроническую обструктивную болезнь лёгких, сахарный диабет, онкологические болезни и другие.

А пациентам, если у них выявлены патологии, если у них есть наследственный фактор риска по тем или иным болезням, нужно внимательно следить за своим здоровьем, регулярно проходить осмотры. «Следить за здоровьем» — казалось бы, банальный совет, который никто и никогда не воспринимает всерьёз. Можно сказать, что в пандемию мы за это расплатились.

Коронавирус показал, что тяжёлые формы пневмонии, летальные исходы чаще всего были именно у тех, у кого есть запущенные хронические заболевания (одно или несколько). COVID-19 стал катализатором, который активирует патологические процессы в организме.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Почему коронавирус становится катализатором обострения болезней?

— Организм человека постепенно «накапливает» различные хронические заболевания. И поддерживать эти болезни в стабильном состоянии с годами становится всё труднее. А любое инфекционное респираторное заболевание способно привести к обострению той патологии, которая у человека уже есть.

Коронавирус может провоцировать поражения печени (особенно когда у человека уже есть предшествующие болезни печени), почечную недостаточность, ишемические поражения головного мозга, тромбозы и эмболии, гипергликемию, часто переходящую во впервые выявленный сахарный диабет 2 типа, и так далее. Есть гипотеза, что вирус может проникать через защитный барьер мозга и у отдельных пациентов вызывать развитие специфического COVID-19 — вирусного менингита и энцефалита. Ну и, конечно, не забываем про саму вирусную пневмонию.

Многие думают, что пневмония — это такая отдельная болезнь. На самом деле в подавляющем большинстве случаев пневмония выступает как последствие болезней сердечно-сосудистой системы, онкологии, хронической обструктивной болезни лёгких, различных иммунодефицитных заболеваний. Так было до появления новой коронавирусной инфекции и продолжилось после. Во время пандемии связь тяжёлых пневмоний и системных заболеваний стала более заметной.

Так, среди 2 тысяч умерших от коронавируса и пневмонии у 1180 пациентов была гипертония, у 438 — сахарный диабет, у 385 — ожирение.

Частота ожирения и сахарного диабета у умерших с COVID-19 значительно выше, чем у умерших без этого диагноза. Согласно зарубежным исследованиям, самыми частыми сопутствующими патологиями также были артериальная гипертензия и сахарный диабет.

— Давайте разберёмся подробнее, почему эти патологии провоцировали тяжёлое течение коронавируса.

— Сегодня получил распространение так называемый двойной удар: альвеолярное и сосудистое повреждение структур аэрогематического барьера. Этот барьер — часть дыхательной системы, он определяет режим обмена кислорода и углекислого газа. Повреждение барьера приводит к тяжёлому кислородному голоданию, к гипоксии.

Причём сосудистые изменения распространяются за пределы лёгких. Патологические процессы связывают как с прямым действием вируса на разные клетки, так и с неадекватным иммунным ответом — это называется «цитокиновый шторм» (избыток выработки провоспалительных цитокинов). Уже по анализу крови понятно, если повышен уровень цитокинов — это признак тяжёлого течения коронавируса.

Когда возникает гипоксия, нарушается полноценное питание органов. А это усугубляет уже имеющиеся у человека исходные заболевания, многие из которых и так сопровождаются кислородным голоданием.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Если перенёс коронавирус, то можно забыть о нём? Или необходим процесс реабилитации?

— Определённый, пока небольшой опыт показывает, что некоторые нарушения могут долгое время сохраняться после выздоровления. И задача терапевтов в поликлиниках — быстро сориентироваться в современной ситуации. Сейчас, когда на приём приходит пациент, нужно учитывать, была у него коронавирусная инфекция или нет, какие были осложнения. На основе нашего опыта мы с коллегами создали образовательные программы для врачей первичного звена, даём им алгоритмы ведения таких пациентов. Очень важно, чтобы врач в поликлинике знал, что делать, знал куда обратиться за помощью, советом в лечении пациентов.

— Несмотря на то что во многих городах уже все ограничения сняты, люди всё равно продолжают заболевать коронавирусом. Как защитить себя? Как снизить риск болезни? И какие есть факторы риска?

— Главным способом защиты является соблюдение медикаментозного режима лечения, прежде всего сердечно-сосудистых и заболеваний дыхательных путей. Это артериальная гипертония, сахарный диабет, сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, бронхоспастические изменения и другие. Для людей старшего возраста, учитывая выраженные нарушения сосудистой системы с последующим кислородным голоданием и функциональных нарушений органов, рекомендуется приём так называемых корректоров метаболизма и антигипоксических препаратов. При этом, как это не банально звучит, не курить и не пить. Алкоголь и никотин подавляют и без того нарушенную иммунную систему.