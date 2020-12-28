Диетолог рассказал об опасности салата «селёдка под шубой»

https://static.news.ru/photo/a050022c-46cb-11eb-bc83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Любимый новогодний салат «селёдка под шубой» не самое полезное лакомство. Блюдо содержит два продукта, которые плохо сочетаются между собой: это майонез и жирная рыба, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Оба содержат большое количество жира.

Избыток жиров может вызвать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, гастрита, язвы, колита, панкреатита. Чтобы этого избежать, можно заправить салат нежирной сметаной и соблюдать меру в употреблении. Евгений Арзамасцев врач-диетолог врач-диетолог

Салат может быть вреден для людей, у которых имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Рыба содержит большое количество соли, которая задерживает жидкость в организме. Отёки способствуют повышению давления, что негативно сказывается на работе сердца. Также избыток жидкости даёт нагрузку на почки, что вредно для людей с нефрологическими заболеваниями.

Эксперт добавил, что полезными продуктами в салате являются варёная морковь и свёкла. Они содержат клетчатку, поэтому способствуют комфортному пищеварению.

Ранее NEWS.ru писал, что врач назвал три продукта, которыми нельзя закусывать шампанское. Ими оказались жирные продукты, мясо и сладости.