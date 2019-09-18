О несовместимости лекарственных препаратов с алкоголем наслышаны многие. Однако мало кому известно, что вред организму может принести и «соседство» таблеток с определёнными продуктами питания. В некоторых случаях даже возможен летальный исход. Об этом News.ru рассказал член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава Андрей Кондрахин.

Специалист посоветовал на время приема препаратов от простуды и жара (аспирин, ибупрофен) отказаться от малины, так как она содержит природную салициловую кислоту. Такое сочетание, отметил клинический фармаколог, зачастую приводит к внутренним кровотечениям.

Серьёзный вред здоровью может нанести и сок грейпфрута, если его употреблять в сочетании с лекарствами. Он вызывает торможение фермента, ответственного за распад препарата в организме. Это приводит к тому, что определённые вещества в организме начинают накапливаться и становиться токсичными. Наиболее опасно принимать грейпфрутовый сок со статинами — лекарствами, которые снижают уровень холестерина. Зафиксированы случаи, когда такое сочетание приводило к летальному исходу, отметил клинический фармаколог.

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Совместно с таблетками не стоит принимать в пищу молоко. Этот напиток снижает эффективность препаратов. Особенно важно помнить о несовместимости молока и антибиотиков.

В молоке содержится большое количество кальция, который может соединяться с любым химическим веществом внутри организма. Зачастую в результате этого процесса образуются соли кальция, которые являются нерастворимыми. Таким образом, лекарственное вещество выпадает в осадок, и качество лечения становится хуже, потому что вещества уже становится меньше. Андрей Кондрахин клинический фармаколог

Сладкие газированные напитки также отрицательно действуют на всасывание антибиотиков и снижают их эффективность. Это, по словам специалиста, касается препаратов для орального применения.

Клинический фармаколог также отметил недопустимость приёма лекарственных препаратов с минеральной водой. Связано это с тем, что в ней находятся соли кальция, магния, натрия и хлора.

Это своего рода химическая лаборатория. Попадая в организм, она соединяется с лекарственными веществами. Такая вода блокирует действие химических веществ лекарственного препарата, так как происходит встраивание компонентов в химическую формулу. Минеральной водой запивать таблетки нельзя, а тем более витамины, — пояснил Андрей Кондрахин.

По словам клинического фармаколога, опасность также может представлять приём лекарств совместно с настойкой зверобоя. Эта трава имеет свойство усиливать расщепление препаратов — они будут медленнее выходить из организма и накапливаться. В конечном итоге человек может получить токсическую дозу лекарственных средств.

Цветок зверобоя Iamdjceylon/Wikimedia Commons

Помимо прочего, Кондрахин рекомендовал не употреблять в пищу шпинат, брокколи и салат в случае приёма варфарина — препарата для разжижения крови. Такое «соседство» приводит к образованию тромбов. Также во время лечения стоит отказаться от клюквенного сока, так как в нём содержится природная салициловая кислота. В сочетании с варфарином она может привести к кровотечению с летальным исходом.

С вниманием стоит отнестись и к приёму лекарственных препаратов, понижающих артериальное давление. Специалист отметил, что в сочетании с калиной, черноплодной рябиной, земляникой и свеклой они могут давать гипертрофированный эффект.

Также врач рассказал, что сыр может негативно сказаться при приёме психотропных препаратов. Такое «соседство» способно привести к гипертоническим кризам, судорогам и повышению артериального давления.