При пандемии COVID-19 в РФ выросла смертность от болезней сердца

Главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Бойцов в эфире «Радио России» сообщил, что за два года пандемии коронавируса резко выросло количество смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При повышении смертности в некоторых странах в первую волну, когда был максимальный прирост сердечно-сосудистой смертности, он достигал в одном регионе, например в Бразилии, 30%, а в некоторых регионах было трёхкратное увеличение, — сказал он.

По словам врача, впоследствии обстановка стабилизировалась. По всему миру прирост смертности от болезней сердца составляет в среднем 10–12%.

Получены убедительные данные о том, что до половины всех смертей в период эпидемии, в первую очередь гриппа, связаны именно с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И четверть смертей — с обострением болезней органов дыхания. И получается, что непосредственно вклад самих респираторных инфекций в смертность — не более четверти, — добавил Бойцов.

Ранее академик РАН Лео Бокерия сообщил, что дышать через маску для сердечно-сосудистой системы не вредно. Человек потребляет столько кислорода, сколько требуется организму.

Бокерия также сообщал, что по его сведениям, пока нет точных данных о том, как вакцинация от коронавирусной инфекции влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Он признался, что на него и его супругу прививка никак не повлияла — не было никаких осложнений.