Повторно заразившаяся COVID-19 россиянка рассказала о своих ощущениях

https://static.news.ru/photo/f3d3a43e-e6eb-11ea-b6dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница России описала симптомы повторного заражения коронавирусом. По её словам, заболевание переносилось гораздо тяжелее по сравнению с перовым разом.

Первый раз женщина заболела в апреле. Тогда у неё держалась температура чуть более 37 градусов, были сухой кашель и слабость, но ничего экстраординарного. После курса лечения россиянку выписали, она вышла на работу, а затем уехала в командировку в Сочи.

Через несколько дней после возвращения женщина почувствовала боли в горле и ухе. Неприятные ощущения она списала на общее переутомление, однако на шестой день поднялась температура выше 39 градусов и начался «настоящий ад». Тесты показали наличие коронавируса.

Три дня у меня держалась высокая температура. Я потеряла связь с реальностью — не понимала, где нахожусь и что мне говорят. Когда поднималась с постели, меня, как пьяную, заносило в сторону. Тогда же я потеряла обоняние, — рассказала россиянка «МК».

По словам собеседницы издания, её было «плохо как никогда», но спустя три дня «всё резко прекратилось».

Женщина отметила, что в плане ощущений второй раз был «просто ужасным», но последствия первого заражения могли быть серьёзнее, поскольку имело место поражение лёгких.

Она также добавила, что ни в первый, ни во второй раз никто из её близких, находившихся рядом, не заразился.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, свидетельства о повторном заражении COVID-19 пока носят единичный характер. Она предположила, что случаи повторных заболеваний не станут регулярными.