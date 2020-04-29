Попова: соотношение мужчин и женщин с COVID-19 в РФ примерно одинаковое

https://static.news.ru/photo/e34fb400-8a42-11ea-b8b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

B России примерно равное число лиц мужского и женского пола сейчас являются носителями коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на круглом столе о борьбе с пандемией.

Сейчас нас примерно одинаковое соотношение мужчин и женщин по полу. В разных странах это выглядит по-разному, но у нас соотношение вот такое, — отметила она в эфире телеканала «Россия — 24».

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.

Как писал NEWS.ru, ранее Попова сообщила, что в РФ пока один тест определяет концентрацию антител к COVID-19.