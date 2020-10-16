Попова: сейчас нельзя прогнозировать тяжесть развития COVID-19 у пациентов

https://static.news.ru/photo/66e66d9e-0fc8-11eb-8c45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На данный момент медики пока не могут прогнозировать, насколько тяжёлой может быть форма коронавируса у заразившихся пациентов. Именно из-за этого рисковать своим здоровьем нельзя. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

К сожалению, мы не полностью осознаём коварство вируса. Мы сегодня не можем прогнозировать, какой тяжести развитие будет у человека, если он заболеет — даже если он хорошо физически подготовлен, даже если он абсолютно здоров. Мы не всё о себе знаем, — сказала Попова в эфире Первого канала.

По словам главы службы, сегодня недопустимо рисковать своим здоровьем, надеясь, что всё обойдётся.

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 15 150 жителей 85 российских регионов. Всего число заражённых COVID-19 в РФ увеличилось до 1 369 313 человек.

При этом доктор Александр Мясников считает, что нынешняя статистика заражений коронавируса лишена смысла. Он считает, что она не отражает реальной картины распространения инфекции. Он указал на ошибочность интерпретации данных и однобокое представление о масштабах заболеваемости. Медик указал на рекордную цифру новых выявляемых случаев, но напомнил, что с весны, показатели которой превышены осенью, существенно увеличился объём тестирования. Таким образом, получаемые медиками данные относительны и условны. Реальный масштаб заболеваемости что полгода назад, что сейчас неизвестен. Просто врачи стали проводить больше исследований и, соответственно, чаще выявлять инфицированных.

Как писал NEWS.ru, ранее политологи предсказали введение новых ограничений из-за COVID-19 осенью.