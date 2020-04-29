Попова: месяц ограничений снизил темпы роста заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/390c0210-8a3c-11ea-955d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что скорость роста числа заболеваний коронавирусом значительно снизилась за месяц.

По её словам, это произошло за два инкубационных периода ограничений, однако необходим ещё третий период. Она напомнила, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.

Две инкубации — это минимум, который должен быть, и мы за эти две инкубации значительно снизили темп прироста. Нам нужно продлить [ограничения], — заявила Попова на круглом столе «Распознать и победить COVID-19».

28 апреля Анна Попова заявила, что власти не допустили взрывного роста заболеваемости из-за беспрецедентных мер, принятых в регионах. По её словам, это позволило сдержать распространение инфекции в первые два месяца и выиграть время для формирования госпитальной базы. Попова отметила, что за месяц темпы роста инфицирования коронавирусом в России снизились с 27% до 7,5%, в 3,5 раза.

NEWS.ru писал, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом. Такого мнения придерживается Анна Попова.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.