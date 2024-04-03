«Почувствовал боль — иди к врачу»: хирург раскрыл главный принцип медицины Врач Бокерия: полное обследование организма следует проходить раз в пять лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главный принцип классической медицины заключается в том, что человеку не нужно обращаться к врачу до тех пор, пока у него что-то не заболит, заявил президент НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева, академик РАН профессор хирургии Лео Бокерия в ходе дискуссии на тему «Россия — здоровая держава» в рамках проекта «Разговоры о важном». При этом он подчеркнул, что каждому нужно проходить полное обследование хотя бы раз в пять лет, передает корреспондент NEWS.ru.

Классическая медицина гласит, что до того момента, пока у человека ничего не болит, он может жить спокойно. <...> Ни в одной стране с классическим подходом не изменили этому принципу. Вот если ты почувствовал какую-то боль — сегодня же нужно пойти к врачу, — отметил он.

Тем не менее Бокерия посоветовал раз в пять лет делать компьютерную томографию, чтобы проверить все тело. Он призвал не обращаться к предсказателям и целителям, а также не советоваться с фельдшерами и медсестрами по вопросам здоровья.

Я обожаю этих людей, каждый день с ними работаю, но просто там нет гарантии знаний, которые нужны для конкретного случая, — объяснил он свою позицию.

Онколог Андрей Пылев ранее рассказал, что проходить углубленное обследование на предмет злокачественных новообразований следует в том случае, если пациент относится к группе риска по конкретному заболеванию. К примеру, низкодозная компьютерная томография грудной клетки необходима только для курильщиков с большим стажем.