Скупой платит дважды: россияне ложатся на повторные пластические операции

Пластическая хирургия в России становится всё более популярной и доступной. Если ещё 15-20 лет назад подобные операции были привилегией богатых людей, сейчас же под нож хирурга массово ложатся представители среднего класса. Эксперты из Института пластической хирургии заявляют об увеличении потока клиентов с запросом на повторное оперативное вмешательство. Некоторые из них ради экономии обращаются к пластическим хирургам в регионах, но остаются недовольны результатом. Другие страдают излишним перфекционизмом и хотят довести тело до идеала, которого не существует. NEWS.ru выяснил у врачей, почему россияне массово взялись улучшать свою внешность.

Каждый год у пластических хирургов увеличивается число пациентов, которые хотят сделать операцию повторно. Так, в 2019-м по сравнению с 2018 годом на 20% выросло число таких вмешательств. В позапрошлом году наблюдался примерно такой же прирост, сообщила в беседе с NEWS.ru управляющий директор Института пластической хирургии в Москве Ксения Дельник. Самыми востребованными являются операции на носу и глазах — ринопластика (исправление врождённых или приобретённых деформаций носа. — NEWS.ru) и блефаропластика (изменение формы век. — NEWS.ru). Также многие хотят сделать круговую подтяжку лица.

Желающих прибегнуть к повторному оперативному вмешательству Дельник разделила на три категории. Первые сделали операцию 5-10 лет назад, и эффект от процедуры стал не таким заметным. По словам Дельник, у многих в последние годы повысилось доверие к пластической хирургии. Операции стали менее травматичными, а восстановительный период после них — максимально коротким.

Пациенты второй категории сделали пластическую операцию в провинции и остались недовольны результатом. Они приходят в столичные клиники, чтобы исправить недостатки предыдущего хирургического вмешательства. В последние годы объём операций по улучшению внешности в регионах «существенно вырос», сообщила Дельник. Цены же на процедуры красоты там в два-три раза ниже, чем в столичных клиниках. Например, в одном из медицинских учреждений Курска блефаропластика стоит 12 тысяч рублей, а в столичном медицинском центре такая же процедура обойдется в 55 тысяч.

Жительницы Москвы и Санкт-Петербурга отправляются в регионы на бьюти-туризм, отметила тенденцию Дельник. И город посмотреть, и внешность в порядок привести. В итоге им приходится платить в два раза больше за повторную операцию. Риск нарваться на непрофессионала там выше, но хорошие специалисты тоже есть.

Я не могу сказать, что в регионах не умеют оперировать. Есть потрясающие хирурги, которые выполняют операции на высочайшем уровне. Но у многих наших коллег просто не такой большой объём работы, и как следствие больше недовольных пациентов. Ксения Дельник управляющий директор Института пластической хирургии в Москве управляющий директор Института пластической хирургии в Москве

Множество неудачных операций в регионах было проведено до вступления в силу приказа Минздрава РФ № 298н от 31.05.2018 «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю „пластическая хирургия“», который ужесточил требования к работе клиник пластической хирургии и тем самым «уберег пациентов от получения некачественных медицинских услуг», сообщила Дельник. Когда речь идёт о выборе клиники пластической хирургии, россияне бывают излишне доверчивыми.

Пациенты не обращают внимание на то, получают ли они чек, подписывают ли договор, они не проверяют документ об образовании хирурга, наличие медицинской лицензии у клиники. По закону о защите прав потребителей всё это должны предоставить по устному требованию пациента, — сообщила Дельник.

Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Ещё одна категория пациентов — это перфекционисты, которые хотят видеть в зеркале идеальное тело и лицо, отмечает управляющий директор Института пластической хирургии. Например, у человека присутствует лёгкая асимметрия молочных желез — одна грудь на полсантиметра выше другой. Это вариант нормы, ведь небольшие диспропорции есть у каждого. Врачи чаще всего отказывают таким пациентам в услугах, оперативное вмешательство без необходимости делать не нужно.

В последние годы растёт число повторных операций по улучшению внешности, подтверждает в беседе с NEWS.ru пластический хирург Тумур Нугаев. Это касается только вмешательств из разряда «не остановлюсь на достигнутом». Некоторые пациенты стремятся довести свою тело до идеальных параметров. Чаще всего они улучшают нос и молочные железы.

По статистике от 20 до 40% после ринопластики получают не тот результат, который хотели, и повторно ложатся под нож. Девушки хотят ещё более маленький и утончённый нос, чем раньше. Иногда его переделывают по восемь-девять раз, у нас есть такие пациентки. Тумур Нугаев звездный пластический хирург звездный пластический хирург

Также распространены случаи, когда женщина после первой операции привыкает к размеру груди, и он ей кажется уже небольшим. Тогда через несколько лет она прибегает к повторному вмешательству и увеличивает бюст, сообщил Нугаев. Иногда врачи отказывают таким перфекционисткам в операции. Ведь любое вмешательство — это риск для здоровья.