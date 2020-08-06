Несколько лет назад ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что около трети российских мужчин считают главным качеством женщины красоту. Только 17% респондентов сообщили, что дама сердца должна быть, прежде всего, умной. Красивая внешность — это не только гармоничное лицо, но и пропорциональная фигура. Пластические хирурги рассказали NEWS.ru, как россиянки совершенствуют свои тела, и какие виды операций сейчас на пике моды.

За последние десять лет количество обращений к пластическим хирургам для увеличения бюста выросло в три раза, сообщила в беседе с NEWS.ru управляющий директор Института пластической хирургии в Москве Ксения Дельник. Она пояснила, что чаще всего женщины увеличивают грудь на два размера, например, со второго до четвёртого. Главная причина возросшего интереса — отсутствие страха перед подобными вмешательствами и минимальный восстановительный период.

Десять-пятнадцать лет назад после операции по увеличению груди надолго оставалось большое количество заметных швов, которые болели. Сейчас же через месяц после вмешательства никто не поймёт, что оно вообще было. К тому же качество самих грудных имплантатов существенно улучшилось. Если раньше они стояли колом и все видели, что грудь искусственная, то сейчас грудь смотрится максимально естественно. Ксения Дельник управляющий директор Института пластической хирургии в Москве управляющий директор Института пластической хирургии в Москве

В последние годы прошла мода на слишком большую грудь — седьмого размера и крупнее, — отметила Дельник. Если ещё десять-пятнадцать лет назад хотя бы одна женщина в день приходила с таким запросом, то сегодня таких пациенток не более двух в месяц. Это в первую очередь связано с модой на естественность. Гипертрофированные формы выглядят несовременно.

Большая грудь может быть опасной для здоровья. Например, пятый размер молочных желёз у хрупкой, маленькой девушки гарантировано вызовет проблемы с позвоночником. К тому же, могут возникнуть деформации кожных покровов, например, растяжки. Как отметила Дельник, врачи нередко отказывают в подобных операциях: жизнь и здоровье пациентов в приоритете.

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Подтяжка груди после рождения ребенка или резкого похудения — ещё одна популярная процедура у пластических хирургов в последнее время, рассказала Дельник. За последние десять лет таких операций стали делать в несколько раз больше. В российском обществе сформирован запрос на красивое тело.

Каждый год примерно на 7-10% растёт популярность операций по увеличению размера молочных желёз, подтверждает слова коллеги пластический хирург Александр Соколов. Также в последние несколько лет набирают спрос операции по увеличению ягодиц.

Бывает, что у женщины почти нет ягодичных мышц, так сложилось генетически. Упражнения не помогают, мышечную массу не удаётся нарастить. Тогда мы предлагаем соответствующую операцию. Александр Соколов пластический хирург пластический хирург

По его словам, завоевало популярность появившееся несколько лет назад это липоскульптурирование или липомоделирование. Это комплексная операция по комплексному преображению тела и созданию желаемой фигуры с красивыми контурами тела и рельефа, с удалением жира из проблемных зон.

Размер груди, ягодиц и фигура в целом имеет второстепенное значение для человека, ищущего партнёра для серьёзных отношений и создания семьи. В этом случае на первый план выходят другие качества — схожие взгляды на жизнь, совпадение характеров, сообщил в беседе с NEWS.ru клинический психолог и писатель Михаил Хорс. Причём, чем выше интеллект у мужчины, тем меньшее значение придаёт размеру молочных желез и ягодиц своей партнёрши.

В современном мире всё больше людей предпочитают традиционной семье необременительные, кратковременные отношения. В этом случае размер груди и ягодиц женщины выходит на первый план. Поэтому, если дама ищет краткосрочный роман, увеличить грудь — отличная идея.

Психолог выделил общий тренд последних лет — «мода на искусственность». Её рождает виртуальная реальность социальных сетей, где люди показывают себя не такими, какие они есть на самом деле. Её характерные чарты — отретушированные фотографии, выдуманные личные качества, силиконовая грудь.