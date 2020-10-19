Врач назвала пять лекарств, которые должны быть в аптечке в пандемию

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На случай появления каких-либо симптомов недомогания, похожих на коронавирус, в аптечке у каждого россиянина обязательно должны быть несколько стандартных лекарств. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Ситуация с числом заражённых коронавирусной инфекцией в России становится всё напряжённее. Врачи работают на износ, больницы переполнены, поэтому многим жителям нашей страны приходится лечиться самостоятельно. Как объяснила медик, при любых симптомах недомогания лучше по возможности обращаться за консультацией к специалисту. Но это не исключает того факта, что в аптечке у каждого россиянина должно быть пять препаратов, которые помогут в экстренном случае облегчить самочувствие.

Для понижения температуры, конечно, должен быть парацетамол. Антибиотики — только не пенициллинового ряда, а макролиты. Их применяют для лечения пневмонии. Но здесь нужно очень внимательно относиться к выбору конкретного препарата, его прописывает врач. Третье лекарство, которое должно быть в домашней аптечке — ацикловир (антивирусный препарат). Ещё аспирин, он к тому же относится к группе антиагрегантов, которые разжижают кровь. И, конечно, всегда должны быть лекарства для поддержания здоровья кишечника — это лактобактерии, бифидобактерии. Потому как здоровый кишечник — это 80% нашего иммунитета, — поделилась Людмила Лапа.

Специалист добавила, что сейчас очень важно и правильно питаться, не забывать про богатые витаминами продукты. Тогда как вредную пищу лучше совсем исключить из рациона. Также врач напомнила, что нужно чаще проветривать помещения и соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила. А при недомогании не посещать общественных мест.

Как писал NEWS.ru, ранее один из экспертов сделал заявление по поводу вероятного выхода России на плато по заболеваемости COVID-19. Руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний новосибирского Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов предположил, что ситуация может стабилизироваться уже к концу ноября. По словам специалиста, к этому времени часть населения переболеет, а остальные «адаптируются к зиме».