Кремль: назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно

https://static.news.ru/photo/f8c1609a-8a01-11ea-a34a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле исходят из того, что назвать конкретные сроки завершения эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал исследование сингапурских учёных, пришедших к выводу, что вспышка коронавируса в РФ завершится 19 августа.

Мы руководствуемся чётким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно. Если у учёных из Сингапура существует иная точка зрения, и они её публикуют, мы вам рекомендуем звонить в Сингапур​, — посоветовал Песков журналистам.

Речь идёт об исследовании аналитиков из Университета технологий и дизайна (SUTD) в Сингапуре. Для составления прогноза они использовали математическую модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по числу людей, восприимчивых к заболеванию, инфицированных и выздоровевших. Авторы исследования предупредили, что даты могут сдвинуться в зависимости от ситуации и принимаемых властями мер. По мнению учёных, страны, уже прошедшие пик распространения инфекции, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений.

Сбербанк, в свою очередь, тоже разработал математическую модель, которая показала, когда наступит пик эпидемии коронавирусной инфекции в России. Согласно их расчётам, пик эпидемии придётся на первые десять дней мая, в Москве же пик наступит чуть раньше, в конце апреля.

За последние сутки в России подтверждён 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1830 человек. Таким образом, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек, писал NEWS.ru.