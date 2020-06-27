Переболевший коронавирусом депутат Госдумы рассказал о самочувствии

https://static.news.ru/photo/d1d98886-b940-11ea-b5be-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Ионин Фото: ionin.dmitriy/facebook.com

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин признался, что чувствует «постоянный упадок сил» после излечения от коронавирусной инфекции.

Многие пишут в личку вопросы про самочувствие. Интересный момент. Как выписался — постоянный упадок сил. Видимо, препараты по организму прилично ударили, да и в четырёх стенах без свежего воздуха пересидел, — написал депутат в Telegram-канале.

Ранее Ионин сообщил, что отсутствие коронавируса показал второй тест, сделанный в среду, 24 июня.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин отверг предположение о «вбросе» коронавируса. Политик исключил вероятность того, что заболевание имеет искусственное происхождение. По его словам, если кто-то будут придерживаться такой версии, то «ничего хорошего из этого не получится».

Путин считает, что сейчас нужно противодействовать пандемии, «а не рассусоливать, откуда это взялось». Российский лидер напомнил, что над изучением коронавируса работают специалисты.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия готова поставлять на мировой рынок противовирусные препараты, тест-системы и вакцины от COVID-19. По его словам, Россия начала оказывать поддержку странам Европы, Америки и Азии, а также международным институтам: Шанхайской организации сотрудничества, Евразийскому экономическому союзу и Всемирной организации здравоохранения с момента вспышки заболевания.