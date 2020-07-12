В мире около 150 млн человек инфицированы вирусом гепатита C. У заражённых людей в 100 раз увеличивается вероятность появления рака печени. Это не самое распространённое, но весьма опасное злокачественное новообразование. Риск развития болезни у мужчин составляет 1 на 94, у женщин — 1 на 212 человек. Она находится на седьмом месте по распространённости. Порог пятилетней выживаемости преодолевают 80% пациентов, но у значительного числа возникает рецидив. NEWS.ru побывал на операции по удалению опухоли из разрушенной гепатитом С печени.
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