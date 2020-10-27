Болен, но не точно: почему в России теряются результаты тестов на COVID-19

В России растёт заболеваемость COVID-19. Значительную лепту в распространение вируса вносит плохая диагностика, считают эксперты. После сдачи теста ПЦР заразившийся о своём диагнозе может и не узнать. Всё чаще появляются жалобы на то, что результаты анализов теряются. При этом человек, не подозревая, что он болен, продолжает вести привычный образ жизни: выходить на улицу, появляться в общественных местах. NEWS.ru пытался разобраться, куда пропадают результаты тестов на коронавирус.

Пару недель назад у нескольких членов семьи жительницы Кемеровской области Евгении появились симптомы COVID-19: поднялась температура, начался кашель. Больные позвонили в районную поликлинику и вызвали врача. Через несколько дней на пороге появились медики в костюмах химзащиты. Они провели ПЦР-диагностику и сказали, что результат будет известен через пару дней. В реальности же никто из семьи итогов исследования так и не увидел. Медики из поликлиники отвечали уклончиво: нет ответа, значит, коронавирус не выявлен.

Из контекста мы поняли, что врачам самим говорят: раз мы вам не звоним, значит — отрицательный. Потом тот же врач смотрит на флюорографию (снимков других в посёлке не делают) и говорит: «Ну, видать, всё-таки ковид». И прописывает всё те же антибиотики, стандартный набор. Без результатов теста на руках, — сообщила Евгения.

Когда мать женщины попала в больницу в тяжёлом состоянии, в её медицинской карте врачи написали, что результат анализа на COVID-19 неизвестен. В стенах стационара же наличие коронавируса определили достаточно быстро и назначили лечение. Женщина пошла на поправку.

Среди знакомых Евгении оказалось много людей, которые подозревают, что болеют COVID-19, но при этом результат теста так и не получили. Большинство из них не соблюдают карантин, ходят по улице и появляются в общественных местах. Тем временем заболеваемость в регионе растёт. Так, ещё 27 сентября в Кемеровской области было зарегистрировано 9,3 тысячи больных. Через месяц — 26 октября — цифра выросла на 5 тысяч, составив 14,3 тысячи человек. Остаётся только догадываться, сколько ещё остались не диагностированными из-за отсутствия результатов теста.

Не только в регионах, но и в столице многие не знают о своём диагнозе. Москвичка Валентина и её дочь Галина почувствовали себя плохо. У матери поднялась высокая температура, у дочери пропали вкусы и запахи, появилась слабость. Женщины вызвали на дом участкового терапевта. Медик провела ПЦР-диагностику, но сразу предупредила: если тесты окажутся положительными, достоверных результатов им не сообщат. Врач объяснила это стремлением своего руководства «не портить статистику». При этом доктор заверила женщин, что их симптоматика явно указывает на коронавирус, и выписала соответствующее лечение. В итоге терапия женщинам помогла. Однако результатов своих исследований на COVID-19 они так и не увидели.

Не сговор, а хаос

Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

Сам тест ПЦР делается недолго, но из-за непродуманной логистики люди часто ждут результатов неделями, а то и месяцами, сообщила в беседе с NEWS.ru член профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт Альбина Стрельченко. Например, в большинстве поликлиник нет своих лабораторий. Они отправляют анализы в более крупные медицинские учреждения, оттуда результаты возвращаются обратно. На этом этапе, по словам Стрельченко, часто начинается путаница. Например, пациент прописан по одному адресу, а живёт по другому. Соответственно, его результат может прийти в другую поликлинику. Ещё одна проблема, из-за которой диагностика коронавируса в России «хромает» — это недостаточная цифровизация учреждений.

Даже если результаты заносят в базу данных, всё равно они дублируются на бумаге. Государственная медицина грешит тем, что несмотря на наличие компьютеров, бумагу никто не отменял. Это затормаживает процесс и увеличивает количество больных, которые, не зная о своём диагнозе, заражают других. Альбина Стрельченко член профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт член профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт

Многие анализы действительно теряются. Это связано с «загруженностью и общей дезорганизацией работы учреждений по оказанию медицинских услуг» сообщил глава Общественного совета по защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Ян Власов. По его мнению, ситуация показала, что российская система здравоохранения «была не готова к подобным нагрузкам». Однако сейчас ситуация выравнивается, считает он.

Существует и другая проблема — стремление искусственно занизить статистику, отметил Власов. Власти любого региона заинтересованы в том, чтобы было выявлено как можно меньше случаев заболевания COVID-19.

Все хотят держать лицо региона светлым и счастливым. Поэтому любой губернатор не хочет иметь у себя некрасивые цифры. Это совершенно политическая история. Желание представителей регионов перед федеральными властями выглядеть прилично. Вот эта проблема посерьёзнее — заставить региональные власти не скрывать показатели. Ян Власов сопредседатель Всероссийского союза пациентов сопредседатель Всероссийского союза пациентов

У медицинских учреждений не хватает мощностей, поэтому система здравоохранения испытывает серьёзную нагрузку. Главная причина этого — паника, которую создают сами люди, сообщает в беседе с NEWS.ru президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Многие пациенты с симптомами ОРВИ, которые бы раньше спокойно отлежались дома и вышли через неделю на работу, «начинают рваться в больницы и поликлиники» и сдавать массу анализов.