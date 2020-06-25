Россияне с ограниченными возможностями здоровья рассказали, что чаще всего мешает им получить инвалидность. Например, нередко приходиться долго ждать записи к нужным врачам и платить за требуемые анализы. заметную роль играет и необъективность медико-социальной экспертизы (МСЭ), которая может отказать человеку в праве на льготный статус. Однако в последнее время ситуация выравнивается: оформить документы становится проще, утверждают эксперты. NEWS.ru выяснял, с какими препятствиями может столкнуться человек при оформлении инвалидности.

Всероссийский союз пациентов провёл оценку работы бюро медико-социальной экспертизы в России (результаты есть в распоряжении NEWS.ru). В основу исследования лёг опрос людей, проходивших освидетельствование в последние два года, а также пациентских некоммерческих организаций. В общей сложности в анкетировании приняли участие больше двух тысяч пациентов из 80 регионов России и 137 руководителей НКО.

В ходе исследования респонденты назвали главные препятствия при прохождении комиссий МСЭ: это длительные сроки ожидания записи к специалистам и на диагностику (47%), вынужденное посещение разных учреждений для прохождения врачей, процедур и сдачи анализов (41%).

Одна из самых распространённых проблем на этапе сбора документов для МСЭ — необходимость платить за анализы или консультации, так считают 43% опрошенных. Тогда как у каждого пятого (20,7%) возникают трудности при оформлении документов в связи с ошибками в них и неполнотой предоставляемой информации. Без препятствий медицинские бумаги собирает примерно треть граждан.

Софья Сандурская/АГН «Москва»

Кроме того, некачественное обслуживание напоминает о себе и после прохождения экспертизы. Так, в доступной форме пояснения по результатам МСЭ получают 56% проходящих освидетельствование, треть завершающих процедуру остаются без них.

Однако, несмотря на проблемы, в целом в последние годы произошли позитивные изменения в системе медико-социальной экспертизы. Так, количество жалоб граждан сокращается, а бюро становятся более открытыми и ориентированными на людей, рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв.

Вместе с тем, ситуацию пока рано считать однозначно позитивной и безоблачной. Необходимо повышать как качество работы системы, так и качество разъяснительной работы с пациентами. Исследования и практика показывают, что в большинстве случаев причина недовольства пациентов — недостаточная информированность и понимание: причин вынесения решений, правовых норм, возможностей и алгоритмов дальнейших действий. И, безусловно, важно отношение к пациенту и коммуникация с ним. То без чего невозможно современное пациент-ориентированное здравоохранение. Юрий Жулёв сопредседатель Всероссийского союза пациентов сопредседатель Всероссийского союза пациентов

Как отметили в организации, многие эксперты (38%) убеждены в улучшении работы МСЭ. Тогда как 27% отмечают её ухудшение.

Около двух лет назад власти дали возможность получить инвалидность бессрочно по ряду заболеваний. Например, для имеющих злокачественные и некоторые неоперабельные доброкачественные новообразования, тяжёлые формы воспалительных заболеваний кишечника, повышенное кровяное давление, ряд недугов нервной системы, врождённое или приобретенное слабоумие.

Кроме того, с начала 2020 года стало проще получить статус инвалида. Например, прежде людям с ампутированными конечностями или полностью глухим приходилось раз в несколько лет проходить переосвидетельствование, что, учитывая обстоятельства, выглядело весьма странно. Теперь же новые критерии и классификации позволяют установить в ряде случаев инвалидность бессрочно и без личного присутствия.

Станислав Красильников/ТАСС

Кроме того, в настоящее время действует временный порядок упрощённого получения инвалидности — без посещения бюро медико-социальной экспертизы. По данным Минтруда, в апреле такой возможностью воспользовались более 224 тысяч человек. В том числе, с начала месяца 156 тысяч россиян получили инвалидность на основании документов от медицинских организаций без личного присутствия. Тогда как больше 67,8 тысячи жителей страны продлили ранее установленную группу инвалидности.

Зачем оформляют инвалидность

Причин для установления инвалидности может быть несколько, среди которых — ограничения способностей к самообслуживанию из-за болезни, передвижению и ориентации в пространстве, рассказал NEWS.ru профессор кафедры гериатрии и медико-социальной экспертизы РМАПО Владимир Потапов. Например, невозможность самостоятельно сходить в магазин, приготовить еду или постирать одежду.

Возьмём, например, постинсультное состояние. Задача медико-социальной экспертизы — не только определить группу инвалидности, которая подразумевает, во-первых, денежную компенсацию. Но, самое важное — даёт право пациенту на разработку индивидуальной программы реабилитации, восстановления функций, которые у него были нарушены. И сейчас ещё добавили слово «абилитация». То есть, развитие тех способностей, которые у него сохранились, чтобы на их основе вернуть человека в социум. Владимир Потапов профессор кафедры гериатрии и медико-социальной экспертизы РМАПО профессор кафедры гериатрии и медико-социальной экспертизы РМАПО

По словам эксперта, группу инвалидности дают на определённый срок. Так, самую серьёзную I группу — на один год, а II и III группы — на два года. За это время врачи отслеживают состояние пациента и эффективность реабилитации. В случае если она была успешной, группу через некоторое время могут сменить на более лёгкую.

Порой пациенты сами просят снять с них группу инвалидности, добавил Потапов. Однако следует учесть, что получение специальной технической помощи, включая замену и ремонт протеза, возможно лишь при сохранении статуса.

По данным Росстата за 2019 год, в совокупности в России живут 11,9 млн инвалидов (в 2014 году — 12,9 млн). Большинство из них имеют II группу инвалидности (5,3 млн).

Наибольшее число инвалидов зарегистрировано в Москве (1 млн человек), Санкт-Петербурге (607 тысяч) и Краснодарском крае (452 тысячи). В свою очередь, меньше всего инвалидов проживают в Чукотском (2 тыс.) и Ненецком (3 тыс.) автономных округах, а также в Магаданской области (5 тыс.).

Покупают ли в России инвалидность

В настоящее время случаев оформления инвалидности коррупционным путём стало меньше, отметил в беседе с NEWS.ru президент Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом Ян Власов.

Сейчас это, скорее всего, нечасто. Раньше этого было больше. Сейчас очень много сложностей с получением инвалидности, потому что её получают фактически ежегодно — подтверждать теперь надо. Кроме случаев, когда безвременно даётся. Поэтому я думаю, что те люди, которые решили «купить» себе инвалидность, скорее всего, «берут» бессрочную. Но сейчас бессрочных стало мало. Поэтому данный коррупционный процесс наверняка затухает. Платить сейчас большие деньги за инвалидность, чтобы каждый год её подтверждать и опять платить — экономически невыгодно. Ян Власов глава общественного совета по защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения глава общественного совета по защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения

Он рассказал, что столкнулся с примечательным случаем наличия фиктивной бессрочной инвалидности у одной женщины. Она много судилась и пыталась лишить жилищной площади своих ближайших родственников, требовала выплаты алиментов за годы проживания в другом регионе. Возникли сомнения в добросовестности человека и реальности его проблем со здоровьем. В результате общественники обратились в учреждение МСЭ и выяснили, что инвалидность у женщины отсутствует. В ситуации разбираются правоохранители.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В начале года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое с 1 июля распространяет возможность пользования бесплатной парковкой инвалидами III группы. Однако только в том случае, если у них есть ограничения к самостоятельному передвижению (1-й, 2-й или 3-й степени выраженности). Кроме того, правом смогут воспользоваться граждане, не имеющие такого ограничения, если они до 1 июля получили опознавательный знак «Инвалид».

Стоит отметить, что с начала июля в России вступает в силу закон, который позволяет людям с ограниченными возможностями подавать в профильные органы подтверждающие инвалидность справки в электронном виде — для получения соцподдержки или госуслуг.