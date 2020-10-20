Онколог рассказал о неожиданном влиянии лишнего веса на развитие рака

По данным Росстата, более 60% жителей России имеют лишний вес. Основные причины — переедание и малоподвижный образ жизни. Лишние килограммы приносят с собой не только эстетический дефект, но и серьёзный вред здоровью. Учёные доказали, что полные люди чаще худых болеют раком. NEWS.ru выяснил у онкологов, как жировые клетки запускают процесс злокачественных новообразований в организме.
Статистика говорит о том, что лишний вес приводит к развитию рака. Причём риск появления злокачественного новообразования повышается, даже если у человека нет выраженного ожирения, но индекс массы тела выше нормы, сообщил NEWS.ru директор медицинской онкологической организации в Москве Илья Тимофеев.
Избыток жировой ткани в организме стимулирует образование различных белков из класса инсулиноподобного фактора роста. Также нарушается механизм образования жирных кислот, наблюдается оксидативный стресс, что стимулирует развитие злокачественных опухолей.
Исследования показали, что риск развития рака при ожирении увеличивается от 10% до 50%, отметил врач. Парадоксально, что если в организме всё-таки возникла и начала развиваться онкология, то прогноз развития болезни у тучных людей более благоприятный, чем у стройных. Например, при раке почки. Это связано с тем, что организму нужно строить иммунные клетки и синтезировать антитела для борьбы с опухолью. Вследствие этого снижается вес.
В итоге у изначально стройного человека падает индекс массы тела. Такому исхудавшему пациенту неоткуда брать иммунные клетки, что осложняет течение болезни. Если же пациент имеет серьёзный лишний вес, то в процессе лечения жировая прослойка у него остаётся и организм борется с заболеванием более эффективно. Поэтому иногда полнота может помочь быстрее вылечить рак.
Как избыток жира приводит к раку
Нельзя сказать, что любой полный человек гарантированно заболеет раком. Однако предрасположенность к этому у него выше, чем у стройного, рассказал NEWS.ru врач-онколог Вадим Гутник. По его словам, жир сам в себе накапливает и хранит гормоны, которые могут запускать опухолевый процесс. Например, мужской половой гормон тестостерон и женский эстроген.
У людей с избыточной массой тела чаще возникают опухоли молочных желёз и тела матки (у женщин), прямой кишки и пищевода, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-онколог Дмитрий Горнастолёв. Также ожирение повышает вероятность «заработать» и множество других болезней, включая диабет. Механизм простой: из-за избытка жировых клеток в них возникает воспаление, в связи с чем теряется чувствительность тканей к инсулину. В результате нарушается обмен веществ и развивается диабет.
Больше всего людей с ожирением проживает в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области, следует из данных Минздрава. Тогда как меньше всего — в Чечне, Приморском крае и Ингушетии. В целом в 2019 году было зарегистрировано 517 тысяч больных этим недугом. Причём количество таких случаев оказалось на 70 тысяч больше, чем годом ранее.