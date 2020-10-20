Онколог рассказал о неожиданном влиянии лишнего веса на развитие рака

По данным Росстата, более 60% жителей России имеют лишний вес. Основные причины — переедание и малоподвижный образ жизни. Лишние килограммы приносят с собой не только эстетический дефект, но и серьёзный вред здоровью. Учёные доказали, что полные люди чаще худых болеют раком. NEWS.ru выяснил у онкологов, как жировые клетки запускают процесс злокачественных новообразований в организме.

Статистика говорит о том, что лишний вес приводит к развитию рака. Причём риск появления злокачественного новообразования повышается, даже если у человека нет выраженного ожирения, но индекс массы тела выше нормы, сообщил NEWS.ru директор медицинской онкологической организации в Москве Илья Тимофеев.

Избыток жировой ткани в организме стимулирует образование различных белков из класса инсулиноподобного фактора роста. Также нарушается механизм образования жирных кислот, наблюдается оксидативный стресс, что стимулирует развитие злокачественных опухолей. Илья Тимофеев директор медицинской онкологической организации в Москве директор медицинской онкологической организации в Москве

Исследования показали, что риск развития рака при ожирении увеличивается от 10% до 50%, отметил врач. Парадоксально, что если в организме всё-таки возникла и начала развиваться онкология, то прогноз развития болезни у тучных людей более благоприятный, чем у стройных. Например, при раке почки. Это связано с тем, что организму нужно строить иммунные клетки и синтезировать антитела для борьбы с опухолью. Вследствие этого снижается вес.

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В итоге у изначально стройного человека падает индекс массы тела. Такому исхудавшему пациенту неоткуда брать иммунные клетки, что осложняет течение болезни. Если же пациент имеет серьёзный лишний вес, то в процессе лечения жировая прослойка у него остаётся и организм борется с заболеванием более эффективно. Поэтому иногда полнота может помочь быстрее вылечить рак.

Как избыток жира приводит к раку

Нельзя сказать, что любой полный человек гарантированно заболеет раком. Однако предрасположенность к этому у него выше, чем у стройного, рассказал NEWS.ru врач-онколог Вадим Гутник. По его словам, жир сам в себе накапливает и хранит гормоны, которые могут запускать опухолевый процесс. Например, мужской половой гормон тестостерон и женский эстроген.

У людей с избыточной массой тела чаще возникают опухоли молочных желёз и тела матки (у женщин), прямой кишки и пищевода, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-онколог Дмитрий Горнастолёв. Также ожирение повышает вероятность «заработать» и множество других болезней, включая диабет. Механизм простой: из-за избытка жировых клеток в них возникает воспаление, в связи с чем теряется чувствительность тканей к инсулину. В результате нарушается обмен веществ и развивается диабет.

Больше всего людей с ожирением проживает в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области, следует из данных Минздрава. Тогда как меньше всего — в Чечне, Приморском крае и Ингушетии. В целом в 2019 году было зарегистрировано 517 тысяч больных этим недугом. Причём количество таких случаев оказалось на 70 тысяч больше, чем годом ранее.