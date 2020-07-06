Минздрав зафиксировал рост числа случаев отравления медикаментами и токсическими веществами немедицинского назначения. Чаще всего с ними сталкиваются дети и пожилые люди, отмечают специалисты. О том, как избежать интоксикации организма и что делать, если вы с ней столкнулись — в материале NEWS.ru.

В 2017 году в России было зафиксировано 94,5 тысячи случаев отравления лекарственными средствами, медикаментами, а также биологическими и токсическими веществами преимущественно немедицинского назначения. В 2018 году показатель вырос на 7%. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Наибольшее число случаев отравления токсическими веществами обычно фиксируется в летний период. Связано это с тем, что люди иногда пытаются быстро утолить жажду и не обращают внимание на то, что пьют. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. Так, летом текущего года в Подмосковье с отравлением были госпитализированы дети. Один ребёнок выпил дезинфицирующее средство, другой — жидкость для розжига.

Второе вещество обычно содержит парафины и изопропиловый спирт, поясняет специалист. Один глоток жидкости для розжига зачастую приводит к отравлению. Однако некоторые люди по ошибке выпивают больше. Связано это с тем, что в момент потребления жидкости человек рефлекторно останавливает дыхание, чтобы не захлебнуться, и плохо чувствует запах и вкус жидкости, отмечает Кондрахин.

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Выпитая в большом количестве жидкость для розжига может оказать токсическое действие на печень и почки — они повреждаются и не могут выполнять свою выводящую функцию. В итоге органы довольно быстро забиваются токсичными веществами распада клеток, что может приводить к летальному исходу, пояснил Кондрахин.

Порой по ошибке люди могут принять в пищу хлорсодержащие вещества и впоследствии столкнуться с ожогом пищевода и желудка. Чаще всего это происходит из-за того, что человек переливает бытовую химию в бутылки из-под напитков и при этом не меняет надпись на таре. Кроме того, из-за проблем со зрением можно перепутать яркие бутылки с газировкой и химикатами. Чтобы избежать подобных случаев, эксперт рекомендует хранить тару с хлорсодержащими веществами вдали от продуктов питания.

При этом специалист отметил, что домашняя бытовая химия проходит сертифицированное исследование — производитель подразумевает, что потребитель может выпить вещество по ошибке. По этой причине один глоток хлорсодержащего средства к серьёзным последствиям не приведёт. Однако большое количество выпитой жидкости обычно становится причиной очень серьёзного отравления, поясняет Кондрахин. Даже если врачам удастся нивелировать токсическое воздействие химикатов, у человека может начаться инфекционная воспалительная реакция с бактериальным агентом. Гной, который при этом будет выделяться в пищеводе и желудке, может попасть в лёгкие и сердце — эти органы в организме человека находятся близко друг к другу.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Негативно сказаться на здоровье также способен даже один глоток метанола, заявляет Кондрахин. Он может приводить к остановке сердца, атрофии зрительного нерва и вызывать слепоту.

Что касается лекарственных препаратов, то ими чаще всего травятся дети и пожилые люди. Первые — в силу того, что тянут в рот всё, что попадается им под руку; вторые — из-за забывчивости.

Больше всего случаев отравления лекарственными препаратами приходится на людей старше 75 лет. И речь в таких случаях зачастую идёт о гипотензивных препаратах (лекарства, снижающие артериальное давление. — NEWS.ru). Пенсионеры иногда не помнят, приняли они препарат или нет. В таком случае многие решают всё-таки выпить таблетки и делают это повторно. Всё дело в том, что пожилые люди боятся пропустить приём гипотензивных препаратов из-за страха столкнуться в результате этого с инсультом или инфарктом. Чтобы избежать подобных ситуаций, следует пользоваться специальными таблетницами со звуковыми сигналами или разделителями по дням недели. Андрей Кондрахин член Российского научного медицинского общества терапевтов, кардиолог член Российского научного медицинского общества терапевтов, кардиолог

Россияне также травятся лекарственными препаратами из-за того, что принимают их без назначения врача. Нередки случаи интоксикации организма мочегонными препаратами. Они могут приводить к обезвоживанию, повышению уровня содержания калия в организме и, как следствие, нарушению сердечного ритма, пояснил Кондрахин. А чрезмерное потребление препаратов для понижения сахара, в свою очередь, иногда становится причиной гипогликемической комы.

К летальному исходу, по словам клинического фармацевта, приводит 7–10% от общего числа отравлений лекарственными препаратами и токсическими веществами. Если человек заподозрил у себя такого рода интоксикацию, ему необходимо вызвать врача. До прибытия медика рекомендуется принять активированный уголь, сделать промывание желудка (выпить большое количество воды и вызывать рвоту). После этих процедур следует находиться в горизонтальном положении, чтобы избежать травматизации из-за возможной потери сознания.

А вот с лёгкой интоксикацией из-за испорченных продуктов питания или алкоголя можно справиться в домашних условиях без участия врача. Облегчить симптомы помогут ферменты поджелудочной железы и сорбенты. Первые помогают пищеварению, вторые связывают и выводят токсины, заявил в разговоре с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог и доктор медицинских наук Виталий Румянцев.