Минздрав зафиксировал рост числа случаев отравления медикаментами и токсическими веществами немедицинского назначения. Чаще всего с ними сталкиваются дети и пожилые люди, отмечают специалисты. О том, как избежать интоксикации организма и что делать, если вы с ней столкнулись — в материале NEWS.ru.
В 2017 году в России было зафиксировано 94,5 тысячи случаев отравления лекарственными средствами, медикаментами, а также биологическими и токсическими веществами преимущественно немедицинского назначения. В 2018 году показатель вырос на 7%. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился NEWS.ru.
Наибольшее число случаев отравления токсическими веществами обычно фиксируется в летний период. Связано это с тем, что люди иногда пытаются быстро утолить жажду и не обращают внимание на то, что пьют. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. Так, летом текущего года в Подмосковье с отравлением были госпитализированы дети. Один ребёнок выпил дезинфицирующее средство, другой — жидкость для розжига.
Второе вещество обычно содержит парафины и изопропиловый спирт, поясняет специалист. Один глоток жидкости для розжига зачастую приводит к отравлению. Однако некоторые люди по ошибке выпивают больше. Связано это с тем, что в момент потребления жидкости человек рефлекторно останавливает дыхание, чтобы не захлебнуться, и плохо чувствует запах и вкус жидкости, отмечает Кондрахин.
Выпитая в большом количестве жидкость для розжига может оказать токсическое действие на печень и почки — они повреждаются и не могут выполнять свою выводящую функцию. В итоге органы довольно быстро забиваются токсичными веществами распада клеток, что может приводить к летальному исходу, пояснил Кондрахин.
Порой по ошибке люди могут принять в пищу хлорсодержащие вещества и впоследствии столкнуться с ожогом пищевода и желудка. Чаще всего это происходит из-за того, что человек переливает бытовую химию в бутылки из-под напитков и при этом не меняет надпись на таре. Кроме того, из-за проблем со зрением можно перепутать яркие бутылки с газировкой и химикатами. Чтобы избежать подобных случаев, эксперт рекомендует хранить тару с хлорсодержащими веществами вдали от продуктов питания.
При этом специалист отметил, что домашняя бытовая химия проходит сертифицированное исследование — производитель подразумевает, что потребитель может выпить вещество по ошибке. По этой причине один глоток хлорсодержащего средства к серьёзным последствиям не приведёт. Однако большое количество выпитой жидкости обычно становится причиной очень серьёзного отравления, поясняет Кондрахин. Даже если врачам удастся нивелировать токсическое воздействие химикатов, у человека может начаться инфекционная воспалительная реакция с бактериальным агентом. Гной, который при этом будет выделяться в пищеводе и желудке, может попасть в лёгкие и сердце — эти органы в организме человека находятся близко друг к другу.
Негативно сказаться на здоровье также способен даже один глоток метанола, заявляет Кондрахин. Он может приводить к остановке сердца, атрофии зрительного нерва и вызывать слепоту.
Что касается лекарственных препаратов, то ими чаще всего травятся дети и пожилые люди. Первые — в силу того, что тянут в рот всё, что попадается им под руку; вторые — из-за забывчивости.
Больше всего случаев отравления лекарственными препаратами приходится на людей старше 75 лет. И речь в таких случаях зачастую идёт о гипотензивных препаратах (лекарства, снижающие артериальное давление. — NEWS.ru). Пенсионеры иногда не помнят, приняли они препарат или нет. В таком случае многие решают всё-таки выпить таблетки и делают это повторно. Всё дело в том, что пожилые люди боятся пропустить приём гипотензивных препаратов из-за страха столкнуться в результате этого с инсультом или инфарктом. Чтобы избежать подобных ситуаций, следует пользоваться специальными таблетницами со звуковыми сигналами или разделителями по дням недели.
Россияне также травятся лекарственными препаратами из-за того, что принимают их без назначения врача. Нередки случаи интоксикации организма мочегонными препаратами. Они могут приводить к обезвоживанию, повышению уровня содержания калия в организме и, как следствие, нарушению сердечного ритма, пояснил Кондрахин. А чрезмерное потребление препаратов для понижения сахара, в свою очередь, иногда становится причиной гипогликемической комы.
К летальному исходу, по словам клинического фармацевта, приводит 7–10% от общего числа отравлений лекарственными препаратами и токсическими веществами. Если человек заподозрил у себя такого рода интоксикацию, ему необходимо вызвать врача. До прибытия медика рекомендуется принять активированный уголь, сделать промывание желудка (выпить большое количество воды и вызывать рвоту). После этих процедур следует находиться в горизонтальном положении, чтобы избежать травматизации из-за возможной потери сознания.
А вот с лёгкой интоксикацией из-за испорченных продуктов питания или алкоголя можно справиться в домашних условиях без участия врача. Облегчить симптомы помогут ферменты поджелудочной железы и сорбенты. Первые помогают пищеварению, вторые связывают и выводят токсины, заявил в разговоре с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог и доктор медицинских наук Виталий Румянцев.
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