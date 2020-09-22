Не уследили: врач назвал плачевные последствия ожирения и истощения у детей

В России у каждого десятого ребёнка в возрасте до пяти лет есть проблемы с весом. Истощение, как и ожирение, может приводить к серьёзным проблемам со здоровьем у малыша. Отклонения от нормы веса даже в таком раннем возрасте становятся причиной заболеваний, которые, казалось бы, присущи только взрослым людям. О том, с какими сложностями может столкнуться ребёнок с недостатком или избытком массы тела, — в материале NEWS.ru.

В 2018 году в России истощение наблюдалось у 3,1% детей в возрасте до пяти лет. Ожирение оказалось более распространено. С ним столкнулись 7,5% малышей той же возрастной группы. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Истощение

В России процент детей, у которых наблюдается недостаток веса, не является высоким, заявил в разговоре с NEWS.ru член Российского научного медицинского общества терапевтов кардиолог Андрей Кондрахин. Тем не менее, хоть об истощении медицинское сообщество говорит реже, чем об ожирении, оно способно приводить к серьёзным проблемам со здоровьем ребёнка. В частности, он может столкнуться с нехваткой активности мышечной системы, нарушением белкового обмена и отёками. Кроме того, из-за ослабления внутренних органов любое увеличение физической нагрузки способно приводить к их недостаточности — в том числе сердечной, пояснил терапевт.

При экстремально низкой массе тела дети и вовсе погибают. Причиной такой комплекции может служить как нарушение ферментативных взаимосвязей (организм не усваивает белок или жиры), так и неполноценный рацион питания.

Ожирение

В России процент детей, у которых наблюдается избыток веса, является достаточно большим, отмечает Кондрахин. Связано это с тем, что они получают такое количество калорий, которое не успевают сжигать. Во-первых, из-за появления на полках магазинов широкого ассортимента продуктов, богатых быстрыми углеводами, — в частности газированных напитков, чипсов и шоколадных конфет. Некоторые родители, не понимая серьёзность проблемы, позволяют маленьким детям ими лакомиться. Во-вторых, сегодня подрастающее поколение зачастую отказывается от прогулок по улице и предпочитает проводить время перед экраном гаджетов, которыми порой взрослые позволяют пользоваться неограниченное время.

Дети с избыточным весом часто сталкиваются с сахарным диабетом, который иногда даже приводит к летальному исходу. Такое заболевание при неправильном питании может сформироваться у малыша в возрасте двух-трёх лет, поясняет Кондрахин. При этом сахарный диабет бывает врождённым (передаётся с генами родителей) и внутриутробным (появляется из-за резкого увеличения массы тела матери во время вынашивания). В последнем случае ребёнок к 40 неделям, ещё до рождения, может весить около 4,5 килограмма, рассказал член Российского научного медицинского общества терапевтов.

Стоит отметить, что при ожирении у детей зачастую страдают суставы и память — при переизбытке глюкозы деятельность мозга снижается.

Повышение уровня сахара в крови, кроме того, приводит к загущению крови, что оказывает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Также в крови начинают появляться кристаллики сахара, которые царапают все сосуды. По этой причине может развиваться ранний атеросклероз. При сахарном диабете также страдают сосуды сетчатки и почки, поскольку им не хватает кровоснабжения. В уязвимом положении оказывается и печень, так как в ней откладывается много жира. Андрей Кондрахин член Российского научного медицинского общества терапевтов член Российского научного медицинского общества терапевтов

Wang Zhid/ChinaFotoPress/ZUMA Press/Global Look Press

Снизить риск развития ожирения у ребёнка помогут спортивные секции. Благодаря им у малыша наладятся распорядок дня и режим питания. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила диетолог Светлана Титова.

Обычно дети, которые занимаются спортом, следят за своим питанием. Тренеры зачастую дают им соответствующие рекомендации. Это очень важно, потому что сейчас детское ожирение очень распространено. Стоит также отметить, что занятия спортом отвлекают от времяпрепровождения на диване перед гаджетами. Светлана Титова диетолог диетолог

До шести лет детям рекомендуется начинать занятия хоккеем, большим и настольным теннисом, фигурным катанием на коньках, самбо и футболом. Связано это с тем, что в этих видах спорта ребёнку необходимо достичь высокого уровня координационных способностей и гибкости, что легко сделать именно в таком возрасте.