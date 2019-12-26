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Специалисты медицинского форума назвали 10 ошибок питания, которые совершает каждый человек. Информация опубликована на портале MedikForum.ru.

Еда — источник энергии, радости и бодрости для человека. Многие знают, что питаться надо умеренно, но что это значит — не знает никто. Многие ошибки, которые совершал, поверь, и ты, приводят к проблемам со здоровьем пищеварительной системы, гормонами, мозгом, характеризуются лишним весом, — сообщило издание.

Авторы статьи объяснили, что главная ошибка — это употреблять больше пищи, чем нужно организму. Этот принцип питания нарушают почти все современные люди. Также было названо ошибкой употреблять неправильные жиры из фастфуда, чипсов, выпечки и других вредных продуктов.

Часто люди не обращают внимание на ценность продуктов, насыщенность пищи витаминами и полезными веществами. Также авторы обратили внимание, что люди всё чаще стали злоупотреблять выпечкой и сладким. Кроме того, современные люди почти не заботятся о водном балансе в организме, пьют различные напитки, забывая о простой воде.

Из-за спешки, люди часто потребляют неправильно приготовленную пищу, отдавая предпочтение быстрым и простым рецептам, избегая варки и тушения, в основном жарят пищу или разогревают в микроволновке. А некоторые и вовсе забывают про питание и принимают пищу нерегулярно.

Авторы статьи подчеркнули, что важно питаться в соответствии с возрастом и физической нагрузкой. Не переедать при малоподвижном образе жизни и больше интересоваться правильным питанием.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-терапевт, диетолог Екатерина Бурляева рассказала, чем полезен майонез и как его правильно употреблять.