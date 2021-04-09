Мясников перечислил главные ошибки гипертоников

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Множество людей во всём мире, страдающих гипертонией, допускают ошибки при контроле за состоянием здоровья. Об этом рассказал заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, при повышенном систолическом артериальном давлении крайне важно соблюдать рацион и не допускать появление избыточного веса. При этом соблюдать строгую диету необязательно, можно лишь исключить из рациона жирную пищу и максимально снизить потребление соли и сахара.

Сколько бы таблеток вы ни пили, если вы продолжаете есть солёное, ничего хорошего не будет, — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Норма при артериальной гипертонии — 1,5-2 грамма поваренной соли в день, уточнил медик.

Помимо этого, он назвал мифом понятие «рабочего давления». Врач утверждает, что буквально «поседел в попытках доказать пациентам, что рабочего давления нет». Бывает давление нормальное и повышенное. Если так называемое рабочее давление повышено, оно, возможно, не вызовет инсульта или проблем с сосудами, однако всё равно «будет пилить и пилить организм», объяснил Мясников.

Еще одной ошибкой он назвал несоблюдение гипертониками предписанной дозировки лекарств. Он призвал следовать комбинации, назначенной врачом, а не принимать препараты произвольно.

Ранее, как писал NEWS.ru, терапевт и кардиолог Дарья Волкова предупредила, что резкие перемены атмосферного давления и перепады температуры воздуха могут негативно воздействовать на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она перечислила лекарства, которые следует держать наготове. чтобы обезопасить себя и быстро нормализовать самочувствие.