Опубликовано видео, на котором мужчина заскочил в КамАЗа с щебнем Прохожий в Тюмени остановил неуправляемый КамАЗ перед жилым домом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюмени местный житель успел остановить неуправляемый КамАЗ, не поставленный на ручник своим водителем. Грузовик на наклонной местности самостоятельно начал движение с парковки и даже успел снести ворота на подступе к жилому зданию. Заметивший происходящее мужчина быстро добежал до машины, залез в кабину и остановил большегруз. Видеозапись с инцидентом распространилась в городских сообществах в соцсетях.

Вероятность наезда на жилой дом была незначительной. Грузовик двигался медленно и на конечной точке притормозил, наехав на тротуар. При этом у подъезда установлена входная группа для маломобильных граждан, которая предотвратила бы наезд на стену дома.

Ранее в Москве у базы отдыха «Хлебниково» иномарка съехала с наклонной местности на парковке, выбила ворота и нырнула в Клязьминское водохранилище. Прибывшая к месту отдыха на этом автомобиле девушка забыла переключить коробку передач на режим паркинга, а когда опомнилась, машина уже обогнала ее. Остановить иномарку своими силами москвичке не удалось. Автомобиль принадлежит не самой девушке, а ее матери. Авто уже вытащили из воды, но привести его в годность сможет только капитальный ремонт.