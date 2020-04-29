Опубликовано видео из реанимации с заражёнными COVID-19

https://static.news.ru/photo/6742e042-8b02-11ea-8800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появилось видео из реанимации Первой Градской больницы имени Пирогова, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией.

Вместе с роликом также размещено обращение главврача больницы №15 имени О.М.Филатова Валерия Вечорко. Он отметил, что в лечебном учреждении по-прежнему остается много тяжёлых пациентов, в том числе молодых.

Хочу сказать, что ИВЛ это не лечение, это способ поддержания жизнедеятельности организма. И лучше туда не попадать. Помните об этом, чтобы майские шашлыки не стали последним воспоминанием в вашей жизни, — подчеркнул врач.

За последние сутки в Москве выявили 3093 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 53 739 заболевших. Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Режим самоизоляции для жителей Москвы продлён до 11 мая включительно. Общее число заражённых в России достигло 106 498 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что в столице на сегодняшний день все случаи ОРВИ связаны с коронавирусной инфекцией. По её словам, особенно опасаться стоит молодым людям, защитные функции организма которых долго позволяют чувствовать себя хорошо, писал NEWS.ru.