Онколог оценил способность вакцин от COVID вызывать рак

Данные о влиянии вакцин против COVID-19 на развитие злокачественных опухолей отсутствуют. Об этом заявил старший научный сотрудник отделения биотерапии опухолей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России Игорь Самойленко, передаёт ТАСС.

Я не знаю ни одного случая [вакцинации от COVID-19], который был бы с риском канцерогенности, поэтому нет, я не думаю, что такое [развитие злокачественных опухолей в организме привитого человека] должно происходить, — сказал медик.

При этом Самойленко подтвердил, что пациенты с oнкологическими заболеваниями тяжелее переносят корoнавирусную инфекцию. По его словам, люди со злокачественными опухолями должны быть привиты от CОVID-19 и других инфекций в приоритетном порядке. Кроме того, он посоветовал прививаться и тем, кто ухaживает за ними.

Ранее сообщалось, что отказ от конкретных продуктов питания не снижает риск заболевания онкологией, а в некоторых случаях даже увеличивает. Избежать развития болезни поможет только комплексный подход к здоровью.

Кроме того, немецкие учёные обнародовали исследование, согласно которому неправильный образ жизни и злоупотребление пятью продуктами, в числе которых красное мясо, колбаса, молоко, сахар и алкоголь, повышают риск развития рака.