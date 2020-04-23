Онколог составил меню для идеальной работы кишечника

Врач-онколог Елена Смирнова назвала продукты, которые помогут наладить работу кишечника и улучшить обмен веществ.
Утро она рекомендует начинать со стакана воды. На завтрак употреблять белки (творог или варёные яйца) или медленные углеводы (каши), а также овощи.
Обед, по её словам, должен быть «самым массивным приёмом пищи»: в него нужно включить белок в виде мяса или рыбы и медленные углеводы. Также стоит добавить нежирный суп и салат из свежих овощей.
Перекусывать, по мнению врача, нужно фруктами, а ужинать — без сложных гарниров, в основе этого приёма пищи также должны лежать белок и овощи.
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Ранее шеф-повар, ресторанный критик, исследователь ресторанной жизни Лондона Василий Корольков во время карантина на фоне пандемии коронавируса рассказал о специальной диете, следуя которой можно питаться на самоизоляции и не бояться набрать лишние килограммы. В первую очередь эксперт призвал помнить одно правило: необходимо съедать пять порций фруктов в день. Из фруктов и овощей, по словам Королькова, можно утром, днём и вечером готовить полезную пищу, писал NEWS.ru.
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