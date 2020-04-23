Онколог составил меню для идеальной работы кишечника

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Врач-онколог Елена Смирнова назвала продукты, которые помогут наладить работу кишечника и улучшить обмен веществ.

Утро она рекомендует начинать со стакана воды. На завтрак употреблять белки (творог или варёные яйца) или медленные углеводы (каши), а также овощи.

Обед, по её словам, должен быть «самым массивным приёмом пищи»: в него нужно включить белок в виде мяса или рыбы и медленные углеводы. Также стоит добавить нежирный суп и салат из свежих овощей.

Перекусывать, по мнению врача, нужно фруктами, а ужинать — без сложных гарниров, в основе этого приёма пищи также должны лежать белок и овощи.

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