Онколог назвал сроки появления вакцины от рака Онколог Черемушкин: на появление вакцины от рака уйдут годы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация может стать дополнительным методом лечения онкологических заболеваний, но это направление еще нужно развивать, заявил в беседе с NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, до массового применения такого вида препаратов пройдут еще годы.

Вакцинация — это введение какого-то антигена, который относится к иммунной системе и может участвовать в уничтожении чужеродного агента. Однако рак разрушает нашу систему и поражает любой орган, из-за чего организм уже не способен отслеживать неконтролируемый рост клеток, в которых происходит мутация. Это главная проблема в использовании вакцин для борьбы с раком, — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что в редких случаях они уже относительно успешно применяются. В качестве примера он привел США, где подобные препараты использовали для борьбы с опухолью головного мозга. Но вакцина не входит в стандарты лечения и до сих пор является экспериментальной, напомнил Черемушкин.

Вакцинация может стать дополнительным методом лечения, применяемая в некоторых случаях. Пока существует слишком много «но» для ее массового применения. Безусловно, это направление нужно развивать. Однако, чтобы получить реальные результаты эффективности вакцины и ее применения, должны пройти годы, — заключил онколог.

Ранее стало известно, что в России около 4,5 млн человек столкнулись с онкологией. Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» и член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова подчеркнула, что все пациенты находятся на разных стадиях лечения, подтверждения диагноза или в ремиссии.

По данным ученых, за последние три десятилетия во всем мире наблюдается рост заболеваемости раком. Особенно врачи обеспокоены увеличением числа онкобольных среди лиц моложе 50 лет.