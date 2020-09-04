Онколог назвала симптомы приближающегося рака прямой кишки

https://static.news.ru/photo/e74a1864-ef5c-11ea-9a40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала, какие симптомы рака прямой кишки должны насторожить и заставить гражданина в экстренном порядке обратиться к медикам.

По её словам, ощутимые признаки появляются уже на запущенной стадии, поэтому медлить с обращением к врачам нельзя. К весьма специфическим симптомам заболевания относятся повторяющиеся болевые приступы в животе,изменения характера стула, вздутие живота. Также явным признаком является наличие крови или слизи при походе в туалет в сочетании с повышенной утомляемостью и низкой массой тела.

Как видите, они могут быть и при других заболеваниях, поэтому нужно быть особенно осторожным и сразу выяснять их причину, — написала специалист на своей странице в Instagram.

Как отмечает медик, рак прямой кишки не развивается мгновенно. Опухоль, по её словам, растёт месяцами и годами, пока не достигнет ощутимых размеров. При этом у человека могут отсутствовать какие-либо признаки.

Риск возникновения рака прямой кишки увеличивается с возрастом, подчеркнула врач. К 45 годам всем гражданам стоит посетить проктолога вне зависимости от наличия жалоб, добавила медик.

Ранее, как писал NEWS.ru, Елена Смирнова на своей странице в социальной сети рассказала о пользе воды для здоровья кишечника. По словам врача, вода помогает крови доставлять к клеткам кислород и питательные вещества. Также с помощью жидкости из организма выводятся токсины.

Как подчеркнула Смирнова, изменение питьевого режима поспособствует избавлению от ряда проблем с кишечником, в частности — от запора.