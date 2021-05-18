Онколог назвал самый частый вид рака у детей

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Одним из самых распространённых видов злокачественных образований в детском организме является ретинобластома — опухоль сетчатки глаза. Об этом Пятому каналу рассказал онколог-хирург Михаил Мяснянкин.

Медик отметил , что первыми симптомами опасного заболевания являются потеря зрения или снижение его остроты. Также могут появиться покраснение и отёк глаз. Зрачок при этом диагнозе становится беловато-жёлтым.

Такое заболевание может не только повлиять на ухудшение зрения, но и на потерю всего глаза, — сказал Мяснянкин.

Специалист отметил, что ретинобластома — наследственное заболевание, поэтому при отягощённом анамнезе необходимо наблюдение у офтальмолога. Если у ребёнка нет никаких симптомов, врача нужно посещать раз в полгода.

Данное заболевание должно быть обязательно наблюдаемо у онколога, вне зависимости от того, какие симптомы у пациента. Обязательно при первых симптомах нужно обращаться к специалисту, — сказал врач.

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