Онколог назвал самый частый вид рака у детей

Одним из самых распространённых видов злокачественных образований в детском организме является ретинобластома — опухоль сетчатки глаза. Об этом Пятому каналу рассказал онколог-хирург Михаил Мяснянкин.
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Такое заболевание может не только повлиять на ухудшение зрения, но и на потерю всего глаза, — сказал Мяснянкин.
Специалист отметил, что ретинобластома — наследственное заболевание, поэтому при отягощённом анамнезе необходимо наблюдение у офтальмолога. Если у ребёнка нет никаких симптомов, врача нужно посещать раз в полгода.
Данное заболевание должно быть обязательно наблюдаемо у онколога, вне зависимости от того, какие симптомы у пациента. Обязательно при первых симптомах нужно обращаться к специалисту, — сказал врач.
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