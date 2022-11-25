Онколог назвал первые симптомы рака крови Онколог Полянский: первыми симптомами рака крови являются головная боль, синяки на теле и потеря аппетита

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Первыми симптомами рака крови являются: постоянные головные боли, потеря аппетита, синяки на теле неизвестной природы и необъяснимое повышение температуры, рассказал NEWS.ru врач-онколог Владимир Полянский. Медик добавил, что о тяжелом недуге также говорят частые инфекционные заболевания и резкая потеря веса.

Первые симптомы рака крови — частые головные боли, плохой аппетит, синяки на теле неизвестной природы, повышение температуры без объективной причины, а также резка потеря веса, частые инфекции, постоянная слабость. На поздних стадиях присоединяются тахикардия, плохое заживление ссадин и ран, посинение губ, ногтей. Кроме того, возможны обмороки и ломота в костях, — подчеркнул эксперт.

По его словам, перечисленные симптомы подходят и для других проблем со здоровьем, поэтому нельзя заниматься самолечением и искать у себя разные заболевания.

Само слово рак действует на людей угнетающие. Если вас что-то беспокоит — сходите к врачу. Как правило, тошнота или плохой аппетит — это не рак, а случайные недомогания. Но самолечением заниматься недопустимо, — подытожил Полянский.

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