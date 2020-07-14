Онищенко: смерть от чумы в XXI веке – нонсенс

https://static.news.ru/photo/68d65162-c5e7-11ea-90e7-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал гибель подростка в Монголии от бубонной чумы. По его словам, в настоящее время смерть от такого заболевания является нонсенсом.

Онищенко отметил, что несколько столетий назад чума была абсолютно смертельным заболеванием, но в ХХ веке оно хорошо лечиться антибиотиками, если вовремя его диагностировать.

Депутат предположил, что подросток заразился не классическим путём, когда заболевание передаётся через блох мелких грызунов, а при разделке заражённого суслика. Он пояснил, что возбудитель чумы погибает при термической обработке. При надлежащем приготовлении мяса подросток не заразился бы.

Онищенко также выразил уверенность в том, что России эпидемия бубонной чумы не грозит. Он пояснил, что все её очаги на территории СССР были описаны ещё в прошлом столетии, за ними ведётся наблюдение, ежегодно проводится вакцинация населения, сообщает НСН.

Как ранее писал NEWS.ru, в Монголии был зафиксирован первый случай смерти от бубонной чумы. Там умер 15-летний подросток, который вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана – млекопитающего рода сурков. Инцидент произошёл в провинции Говь-Алтай на юго-западе страны. По распоряжению правительства на карантин было помещено около 20 человек, тесно контактировавших с умершим.