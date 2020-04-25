Онищенко оценил слова Трампа об «убийце» коронавируса

https://static.news.ru/photo/cb597736-867e-11ea-8ee5-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Слова американского президента Дональда Трампа о губительности, которую несёт коронавирусу солнечный свет, назвал верными депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное — ультрафиолет, — сказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке в эфире НСН.

Он добавил, что в закрытых помещениях рекомендуется проводить ультрафиолетовую дезинфекцию, поскольку она уничтожает вирус.

Если бы на майские праздники была хорошая, солнечная погода, она бы нам здорово помогла, — уверен Онищенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что люди, вылечившиеся после заражения COVID-19, всё равно должны соблюдать режим самоизоляции, поскольку их иммунитет к вирусу ещё не подтверждён. Об этом заявил Геннадий Онищенко. Он пояснил, что в случае, когда человек переболеет корью, у него вырабатывается пожизненный иммунитет к этому заболеванию. Ситуация с COVID-19 иная.