Офтальмолог рассказала, как снизить вред от синего света смартфона

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Для того чтобы снизить негативное влияние излучаемого экранами света на здоровье человека, можно пользоваться компьютерными очками и специальными программами, рассказала врач-офтальмолог «СМ-Клиники» Марина Царегородцева.

Синий свет, излучаемый экранами гаджетов, вреден для глаз, так как является частью спектра солнечного света, в диапазон которого входят волны от фиолетового диапазона до голубого. Нейтрализовать электромагнитное излучение и отсечь лучи избыточного фиолетового и синего спектра могут специальные очки «без диоптрий», передаёт ПРАЙМ.

По примеру того, как мы защищаем кожу от попадания ультрафиолетовых лучей — наносим крем от загара, следует защищать и сетчатку глаза. При пребывании на солнце следует надевать солнцезащитные очки, а при длительном использовании смартфона стоит воспользоваться компьютерными очками, которые нейтрализуют электромагнитное излучение, устраняют блики с поверхности дисплея, а также отсекают лучи избыточного фиолетового и синего спектра, — пояснила Царегородцева.

Также можно использовать специальные программы регулировки яркости, которые в вечернем режиме блокируют синий цвет, из-за чего изображение на экране приобретает более тёплый оттенок. Офтальмолог напомнила, что синий свет также обладает способностью нарушать выработку мелатонина — гормона сна, из-за чего ночной отдых становится хуже и короче, поэтом работу с гаджетами стоит прекратить за 2–3 часа до засыпания. Кроме того, необходимо делать перерывы в использовании смартфона или в работе за компьютером и увлажнять глаза специальными каплями, чтобы слёзная плёнка успевала восстановиться, резюмировала врач.

Как писал NEWS.ru ранее, цветные контактные линзы, как и обычные, безопасны для глаз, однако их ношение допустимо с некоторыми ограничениями. По словам врача-офтальмолога, доктора медицинских наук Вячеслава Куренкова, такими линзами не стоит пользоваться в пасмурную погоду и вечернее время.