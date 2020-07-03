Здоровье

Обнадёживающее лекарство от коронавируса назвали в ВОЗ

00:27, 04 июля 2020 114
Фото: Christian Ohde/imago-images.de/Global Look Press

«Ремдесивир» оказался единственным среди противовирусных препаратов, который в ходе тестов показал обнадёживающие результаты против коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

По её словам, «Ремдесивир» помогал в снижении случаев госпитализации, однако на смертность от инфекции не влиял. Также он оказался неэффективным при лечении лихорадки Эбола, для которой создавался. При этом 1 мая в США его экстренно одобрили для лечения COVID-19. Роль сыграло то, что «Ремдесивир» был полезным в борьбе с инфекциями SARS и MERS, сообщат РИА Новости.

Агентство отмечает, что инфицированным коронавирусом прописывают пятидневный курс. Для него требуется шесть ампул препарата, которые обойдутся в $2340.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вторая волна пандемии коронавирусной инфекции может не наступить. Об этом 3 июля на брифинге заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Он назвал спекуляциями предположения об очередном обострении эпидемиологической ситуации во время смены сезона. Райан считает, что трудно прогнозировать, как в будущем поведёт себя вирус.

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