Обнадёживающее лекарство от коронавируса назвали в ВОЗ

https://static.news.ru/photo/1e019e74-bd74-11ea-a772-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/imago-images.de/Global Look Press

«Ремдесивир» оказался единственным среди противовирусных препаратов, который в ходе тестов показал обнадёживающие результаты против коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

По её словам, «Ремдесивир» помогал в снижении случаев госпитализации, однако на смертность от инфекции не влиял. Также он оказался неэффективным при лечении лихорадки Эбола, для которой создавался. При этом 1 мая в США его экстренно одобрили для лечения COVID-19. Роль сыграло то, что «Ремдесивир» был полезным в борьбе с инфекциями SARS и MERS, сообщат РИА Новости.

Агентство отмечает, что инфицированным коронавирусом прописывают пятидневный курс. Для него требуется шесть ампул препарата, которые обойдутся в $2340.