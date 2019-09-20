https://static.news.ru/photo/3ebe218c-db7a-11e9-81db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Московской области стартовала кампания по иммунизации населения против гриппа. Медучреждения закупили современные вакцины для детей и взрослых. Об этом сообщила министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.

По её словам, грипп опасен из-за развития опасных осложнений, пишет « 360 ». Поэтому ежегодная вакцинация необходима для снижения уровня заболеваемости населения.

Минздрав сейчас направляет ресурсы на активную иммунизацию населения. В этом году хотим привить около четырёх миллионов жителей Подмосковья. Раньше удалось привить около 3,5 миллиона — это и дети, и взрослые. Сейчас призываем проходить вакцинацию семьями. Для себя обозначили минимум по вакцинации детей — порядка одного миллиона, — отметила Мухтасарова.

Она пояснила, что инъекция является малой долей вируса. При попадании в организм человека её «сканирует» иммунитет и вырабатывает защиту. В 2019 году в Подмосковье будут применять новую четырёхкомпонентную вакцину. Для жителей региона закуплено более миллиона доз.

Для того чтобы пройти вакцинацию, нужно обратиться в поликлинику с паспортом и полисом. Процедура займёт не более 15 минут, заверила Мухтасарова.

В Подмосковье в ближайшее время можно будет сделать прививку в крупных торговых центрах и у железнодорожных станций. Для этого созданы мобильные пункты вакцинации. По словам министра, в медкабинете на колёсах смогут сделать прививки до 30 человек в день. Процедура для жителей региона бесплатная.

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