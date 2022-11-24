«Никаких яиц и сосисок»: диетолог назвала идеальные продукты для завтрака Диетолог Дианова назвала идеальные продукты для завтрака

Фото: shutterstock

Врач гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова в беседе с NEWS. ru сообщила, что на завтрак не стоит употреблять яйца и сосиски. По ее словам, полезность этих продуктов является «всеобщим заблуждением». Она отметила, что в течение первого часа после пробуждения необходимо выпить хотя бы один стакан воды для «запуска работы желудочно-кишечного тракта». Также, по словам диетолога, в завтрак должны входить сложные углеводы. Это может быть каша, хлеб или фрукты.

В то же время, заметила Дианова, вопреки расхожему мнению, при соблюдении дисциплины питания, по утрам можно пить кофе, правда, без сахара.

Завтракать очень полезно, если мы говорим о пищеварении. С утра происходит запуск желудочно-кишечного тракта. Для этих целей в течение первого часа после пробуждения необходимо выпить хотя бы стакан воды. Также в обязательном порядке на завтрак должны быть сложные углеводы. Причем неважно, будет ли это каша или хлеб, ведь хлеб тоже бывает разный. Могу еще посоветовать есть на завтрак овсяные блины с творогом. Таким образом мы можем разбавить углеводный завтрак белком. Еще я бы посоветовала есть больше фруктов, таких как груша, банан, яблоко и прочие. Отдельно отмечу, что никаких сосисок и яиц на завтрак быть не должно. Это крайне неправильный подход к своему организму и началу рабочего дня. Полезность оного является всеобщим заблуждением, — сказал Дианова.

Врач-диетолог Наталья Круглова ранее сообщила, что чрезмерное употребление хлопьев, в том числе овсяных, чревато дефицитом витамина C, а также железа и кальция. Эксперт добавила: несмотря на содержащиеся в геркулесе витамины B, E и ряд минералов, подобный завтрак лучше дополнять белковыми продуктами, фруктами и овощами.