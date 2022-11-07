«Ни в коем случае»: пульмонолог назвал противопоказания к посещению бани Пульмонолог Абакумов призвал не выливать в бане на камни разные отвары

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Противопоказаниями к посещению бани являются: высокая температура тела, инфекционные поражения, особенно на коже, гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания, а также астма, беременность, эпилепсия и склонность к образованию тромбов, рассказал NEWS.ru врач-пульмонолог Олег Абакумов. Медик также призвал «ни в коем случае» не засиживаться в бане, если чувствуется дискомфорт.

Оптимальная температура в бане — от 60 до 90 градусов Цельсия. Чтобы достичь этого уровня на камни льют воду. Тогда в парной «воцаряется» нужный уровень влажности. Что касается поливания камней различными отварами, я бы не рекомендовал этого делать. Во-первых не все они безопасны для организма. Так некоторым нравится лить на камни хмельные напитки ради приятного аромата. Но если брать то же пиво, то в нем содержатся твердые смолы, которые являются канцерогенами. А в квасе иногда присутствует сера: дышать ею явно не полезно, — подчеркнул Абакумов.

Эксперт добавил, что «даже самые безобидные отвары при испарении могут вызвать приступ аллергии», поэтому лучше не выливать их на камни, а ставить кастрюлю с отварами рядом с ними.

Кроме того, Абакумов ранее рассказал NEWS.ru об уникальных полезных свойствах бани: после пребывания в парной потребление кислорода повышается на 30%, а усиленная вентиляция легких сохраняется надолго. Он отметил, что парная полезна для бронхов. Благодаря горячему воздуху они расширяются, что делает дыхание более глубоким и частым. Посещение бани хорошо воздействует на кожу. От тепла раскрываются поры, и при этом погибают различные возбудители грибковых заболеваний.