Незримая проблема: очки или линзы вынуждены носить около 50% россиян

Половина жителей России имеет проблемы со зрением и пользуется очками или контактными линзами. Причём в некоторых регионах доля «очкариков» ещё больше, свидетельствует статистика Росстата. Негативную ситуацию провоцируют ряд факторов, среди которых — наследственность и плохая экология. Для кого опасно длительное использование гаджетов, как предотвратить проблемы со зрением и выбрать очки, если близорукость или дальнозоркость уже дали о себе знать, выяснял NEWS.ru.

В России очки и контактные линзы используют 40,8% мужчин и 56,7% женщин. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2020 год, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Отдельные регионы России лидируют по числу людей, использующих устройства коррекции зрения. Например, больше всего мужчин носят их в Кировской области (51%), Республике Алтай (49,5%) и Мордовии (49%). При этом минимальные цифры наблюдаются в Республике Тыва (18,8%), Чечне (23,5%) и Дагестане (27,6%).

Вместе с тем больше всего женщин носят очки в Кировской (69,4%) и Еврейской автономной (68,3%) областях, а также в Мордовии (66,3%). Тогда как реже всего их используют представительницы прекрасного пола в Чечне (27%), Дагестане (33,6%) и Ингушетии (41,3%).

В столице очки или линзы носят 39,5% мужчин и 51% женщин, в Санкт-Петербурге — 44% и 50,3% соответственно.

На число людей, использующих очки или линзы в тех или иных регионах, могут влиять разные факторы, в частности, географические и национальные. Последние обусловлены генетически, отметил в беседе с NEWS.ru врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

Кроме того, на «популярности» очков в регионе сказываются и экологические факторы. Например, когда женщина ждёт ребёнка, плохая экология влияет на формирование органов зрения у плода.

Также есть градации по экологической нагруженности на здоровье людей — там тоже может быть больше, если это чистый район — меньше. Есть географическая распространённость — в зависимости от проживания определённых групп людей —азиатов, европейцев или других рас, есть градации. Допустим, у азиатов — японцев и китайцев — очень много проблем с рефракцией (процесс преломления световых лучей в оптической системе глаза. — NEWS.ru). У них более половины населения страдает аномалиями рефракции. У европейцев это меньше. Это генетически обособленный фактор, который влияет, в частности, на возникновения близорукости. Вячеслав Куренков офтальмолог и окулист офтальмолог и окулист

В сельских районах к зрению относятся менее щепетильно — жителям таких территорий в силу деятельности острое зрение требуется не так сильно, как в городе. Это может влиять на количество людей, использующих очки и линзы в регионе, добавил Куренков.

Гаджет вредит не всем

Несмотря на то, что почти все современные люди ежедневно пользуются различными гаджетами, это не оказывает существенного влияния на зрение, если изначально у человека отсутствуют предпосылки к различным заболеваниям. Если ребёнок не склонен к плохому зрению, например, по наследственному признаку, длительное использование устройства его не вызовет, подчеркнул Куренков. Тогда как у детей с начавшейся близорукостью злоупотребление девайсами лишь ускорит развитие патологии.

Чтобы предотвратить проблемы со зрением у ребёнка, беременность нужно планировать — готовиться к ней и оздоравливать организм. Это позволит снизить риски на этапе формирования органов в утробе.

Не стоит забывать и о регулярной диспансеризации — её рекомендуется проходить у офтальмолога ежегодно. Это поможет вовремя распознать проблемы со зрением и сохранить его.

Как выбрать очки

Самый важный фактор при выборе очков — комфорт в ношении и решение проблем со зрением. Однако есть несколько моментов, которые нужно учесть при покупке, рассказала NEWS.ru селебрити-стилист Лина Дембикова.

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По её словам, прежде всего необходимо проанализировать свой гардероб, чтобы очки подходили к большинству вещей.

Например, если вы носите уютные вещи мягкого кроя, вязаные, то вам подойдут очки с мягкой формой, может быть, прозрачной оправой, которые не будут создавать очень чётких линий. Если вы носите более графичную одежду, например, объёмные плечи или жёсткое плечо, то, вероятнее всего, при выборе такого условно-драматичного стиля в одежде вам подойдут очки тоже жёстких форм. То есть это прямая оправа, чёткие линии, заострённые углы или квадратная форма. Лина Дембикова стилист стилист

Прежде в России была тенденция, когда люди носили очки ради имиджа — для формирования респектабельного или серьёзного вида. Однако в настоящее время такие случаи встречаются редко. Люди стали предпочитать линзы, которые использовать более комфортно, в частности, при динамичном образе жизни.

Сейчас мало используют и цветные линзы, добавила Дембикова. Если раньше это могло быть неким развлечением, то теперь их носят редко и больше для имиджевых целей. Например, так делают некоторые актёры или представители шоу-бизнеса, часть образа которых построена с помощью таких линз.